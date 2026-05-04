Из-за обострения российской угрозы США и союзники торопятся защитить свои космические аппараты (Forbes, США)

Forbes: спецназ США, возможно, готовится к рейду на российский космодром

Отряды спецназа США, возможно, уже отрабатывают рейд на российский космодром, откуда может быть запущено противоспутниковое оружие, пишет Forbes. Издание побеседовало с рядом экспертов, которые поделились своими догадками по поводу намерений Вашингтона.

Кевин Холден Платт (Kevin Holden Platt)

Множащиеся свидетельства того, что Россия совершенствует космическое ядерное оружие для поражения западных спутников на низкой околоземной орбите, вынуждают США и их союзников активнее расширять космическую оборону. Об этом рассказала ведущий специалист по космической безопасности из Вашингтона.

На фоне угроз Москвы нанести удары по американским и европейским космическим аппаратам, которые помогают Украине, обеспечивая Киев широкополосным интернетом и снимками российских танков и ракетных бригад, союзники активно вооружаются для грядущих космических столкновений, говорит главный директор по космической безопасности и стабильности фонда “Безопасный мир” Виктория Самсон. Ее организация — один из ведущих аналитических центров по космической обороне в США.

Самсон, эксперт с мировым именем по военно-космическим державам и их планам модернизации, говорит, что США остаются мировым лидером в этой области, но добавляет, что шквал исходящих от Кремля угроз вынуждает американских военных все чаще думать о подготовке к первой в истории космической войне.

Кремль разрабатывает сразу три отдельные противоспутниковые ракетные системы, рассказала мне Самсон, однако наибольшую тревогу вызывает “Нудоль”.

По некоторым свидетельствам, “Нудоль”, чьи возможности Москва продемонстрировала пять лет назад, взорвав спутник советской эпохи — при этом облако осколков опасным образом пересекло орбиту Международной космической станции (российское Минобороны отрицало наличие этой угрозы, — прим. ИноСМИ), — совершенствуется под ядерную боеголовку. В таком виде система будет представлять постоянную угрозу западным спутникам на орбите. (Как писали российские СМИ, проект А-235 "Нудоль" — это эшелонированная территориальная система противоракетной обороны. Используемые в ней ракеты могут достигать гиперзвуковой скорости. Об оснащении системы ядерными боеголовками не сообщалось, это домыслы, — прим. ИноСМИ).

В увлекательной статье для фонда “Безопасный мир” Самсон пишет: “Ядерное вооружение для системы “Нудоль” может рассматриваться как минимум при некоторых обстоятельствах”.

“На изображениях мобильных пусковых установок для системы “Нудоль” показана аппаратура, которая может быть элементами экологического контроля, а те, в свою очередь, ассоциируются с ядерными ракетами”, — отмечает Самсон.

“Есть прецедент для таких решений: ракета 51Т6 “ Азов” (по классификации НАТО: Gorgon или “Горгона”) была оснащена ядерным боекомплектом из-за сомнений в эффективности и надежности неядерной противоракетной обороны”, — объясняет она.

“Некоторые советские и российские военные стратеги обсуждали целесообразность использования ядерных противоспутниковых средств для надежного, оперативного и масштабного кинетического и электромагнитного импульсного воздействия”, — добавляет Самсон, эксперт по ядерному оружию и бывший научный сотрудник Коалиции по уменьшению ядерной опасности со штаб-квартирой Вашингтоне.

Вместе с тем некоторые военные аналитики утверждают, что Россия “изменила ядерную доктрину в сторону применения тактического ядерного оружия в ходе боевых действий”, добавляет она.

После того, как Белый дом недавно назвал возможное размещение на орбите спутника с ядерной боеголовкой угрозой, сопряженной с повышенным риском, Министерство обороны США наверняка ускорит разработку ряда систем вооружения, чтобы обезвредить российскую космическую бомбу (которую Пентагон сам и выдумал, — прим. ИноСМИ).

По словам Самсон, российский ядерный взрыв в зоне интенсивного движения на низкой околоземной орбите вызовет мощный электромагнитный импульс, который уничтожит огромное количество спутников и может оказаться смертельным для астронавтов на борту Международной космической станции или китайской орбитальной станции.

Она ссылается на обширное исследование, в котором сотрудники Агентства уменьшения ядерных угроз смоделировали на суперкомпьютере серию ядерных взрывов на орбите.

В частности, было обнаружено, что детонация ядерной боеголовки мощностью 5 000 килотонн в непосредственной близости от Международной космической станции нанесет ей “серьезный ущерб”.

“Примерно в течение часа взрыв вызовет у астронавтов лучевую болезнь, а в течение двух-трех часов с вероятностью 90% повлечет за собой смерть”, — отмечается в исследовании (с какой стати кому бы то ни было взрывать ядерный боеприпас возле МКС? У авторов "исследования" явно больная фантазия, — прим. ИноСМИ).

Осознавая все опасности ядерного взрыва на орбите, два года назад США внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с призывом к космическим державам подтвердить соблюдение Договора по космосу, запрещающему запуск на орбиту ядерного оружия, но Россия поспешила наложить вето.

Тогдашний советник по национальной безопасности Джейк Салливан заметил, что если бы Москва не разрабатывала ядерной противоспутниковой системы, она бы не стала ставить палки в колеса. “Как мы уже отмечали ранее, — сказал Салливан, — США предполагают, что Россия разрабатывает новый спутник с ядерной боеголовкой”.

Специалист по космической безопасности Самсон сказала мне, что, хотя в настоящее время у США нет действующей противоспутниковой программы, две из действующих систем противоракетной обороны можно оперативно приспособить для этих целей.

“Система противоракетной обороны Aegis (“Эгида”) предназначена для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности на театре военных действий, — объясняет она, — тогда как наземная система противоракетной обороны предназначена для защиты от угроз класса МБР на маршевом участке полета”.

Это означает, что ракеты наземного базирования средней дальности смогут после доработки нацеливаться на российские ядерные спутники (которых опять-таки нет, — прим. ИноСМИ) и уничтожать их.

Когда США приступят к созданию системы противоракетной обороны “Золотой купол”, которая станет лучшим в мире щитом от ракетных атак, у них будет гораздо больше возможностей, чтобы обезвредить российскую ядерную бомбу в космосе.

Располагая противоракетной обороной на космодромах, на истребителях-бомбардировщиках нового поколения и на орбите, США смогут выбирать из множества вариантов удара по новейшей российской платформе ядерного оружия (которую они сами придумали – очень удобное оправдание для собственных планов развития космического оружия, — прим. ИноСМИ).

Планируется, что орбитальный сектор “Золотого купола” будет насчитывать несколько группировок передовых ракет-перехватчиков космического базирования для уничтожения только что запущенной ракеты противника в течение первых нескольких минут на разгонном участке, пока она не выпустила группу независимо нацеленных боеголовок.

Перехватчики космического базирования в рамках проекта “Золотой купол” могут быть использованы противоспутниковых целях, подчеркнула Самсон.

“Если США действительно продвинутся с реализацией системы космического перехвата в рамках перспективного “Золотого купола” для Америки, — добавляет она в докладе, — это оружие будет обладать коорбитальным противокосмическим потенциалом”.

Главная помеха строительству “Золотого купола” — его астрономическая цена.

Тодд Харрисон из Американского института предпринимательства, один из ведущих специалистов по космической обороне в США, в сентябре 2025 года проанализировал, во сколько может обойтись “Золотой купол”, в зависимости от того, какую архитектуру выберут США, рассказывает Самсон в докладе фонда “Безопасный мир”.

“Даже самый минимум — ограниченная тактическая оборона без средств перехвата космического базирования — обойдется примерно в 252 миллиарда долларов в течение 20 лет”, — отмечает она.

“Максимальная же сумма подразумевает “надежную защиту от всех угроз”, в соответствии с заявлениями Белого дома о предназначении “Золотого купола”, — добавляет она. — Это обойдется уже примерно в 3,6 триллиона долларов в течение тех же 20 лет”.

Харрисон, обладатель ученой степени Массачусетского технологического института в области аэронавтики и астронавтики, назвал в одном из предыдущих интервью сеть орбитальных ракетных перехватчиков “Золотой купол” “небесными стражами, кружащими вокруг Земли”. По его словам, теоретически они могут защитить США от массированной ядерной атаки России.

Но для надежной защиты от всего арсенала межконтинентальных баллистических ракет Кремля, подчеркнул он мне, этот щит должен насчитывать 200 тысяч ракет-перехватчиков.

Самсон отмечает, что одна из главных уязвимостей предложенного суперщита США заключается в том, что, поскольку “Золотой купол” будет возведен над Землей, именно он станет главной целью для российской орбитальной супербомбы, “поскольку она сможет довольно быстро вывести из строя систему перехвата космического базирования”.

По словам Самсон, Москва также наверняка держит “на мушке” потрясающие сети спутников Starlink от SpaceX, потому что именно благодаря им граждане осажденной Украины и символ ее демократии Владимир Зеленский не теряют связи со всемирной паутиной даже под градом ракет. Россия уже обрушила на основателя SpaceX Илона Маска нескончаемый поток угроз и развернула истребители и ракетные комплексы для уничтожения терминалов Starlink по всей Украине.

Взрыв даже одного ядерного устройства вблизи “созвездия” Starlink выведет из строя тысячи спутников SpaceX.

По словам Самсон, ядерный апокалипсис Кремля на орбите будет представлять собой опасность настолько всеобъемлющую, что Белому дому не следует доводить дело до запуска, чтобы затем пытаться уничтожить оружие в полете.

“Если у США появятся достоверные данные о том, что спутник с ядерной боеголовкой вот-вот будет запущен, им, пожалуй, следует вывести его из строя до запуска — пока он не покинул стартовой площадки”, — считает она (то есть напасть на Россию на основании догадок и предположений, — прим. ИноСМИ).

“Это может привести к эскалации, если будет доказано, что это сделали США, — рассуждает Самсон. — Но если сравнивать с тем, чтобы выждать и превратить спутник в космический мусор — при риске промахнуться или не уменьшить угрозы вовсе — пожалуй, предпочтительнее все же не доводить до запуска в принципе, если имеется надежная информация”.

Самсон предсказывает, что команда специально обученных американских спецназовцев сможет оперативно уничтожить ядерное противоспутниковое оружие Москвы до запуска и скрыться с места происшествия до того, как кремлевские комиссары (так в тексте, — прим. ИноСМИ) смогут остановить операцию.

Приведя в пример беспрецедентное похищение венесуэльского лидера Николаса Мадуро из его цитадели в столице Венесуэлы элитным подразделением “Дельта” с вертолетов, Самсон говорит, что “рекомендовала бы атаку спецназа”, которая не оставляет следов.

По некоторым признакам, отряды спецназа уже могут отрабатывать молниеносный рейд на российскую пусковую площадку, откуда будет запускаться ядерное противоспутниковое оружие.

В докладе о подготовке в США 70 тысяч военнослужащих сил специальных операций, опубликованном после раскрытия секретных российских разработок, ученые из Исследовательской службы Конгресса сообщили, что подготовка ведется по девяти основным направлениям, включая “противодействие распространению оружия массового уничтожения”.

Команды специальных операций “поддерживают усилия правительства США по ограничению разработки, владения, распространения и использования оружия массового уничтожения (ОМУ) государственными и негосударственными субъектами и его последствий, а также связанных с ним знаний, материалов, технологий и средств доставки”.

Им также предписано отрабатывать “краткосрочные удары и другие маломасштабные наступательные действия с использованием специальных военных возможностей для захвата, уничтожения, изъятия, использования, восстановления или повреждения определенных целей”.