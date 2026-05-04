Военное обозрение

Премьер Польши заявил о «шаге к распаду» НАТО из-за решения Трампа по Германии

Источник изображения: topwar.ru

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на объявление Пентагона о выводе около 5 тысяч американских военнослужащих из Германии, назвав это шагом к «распаду» Североатлантического альянса. По словам Туска трансатлантическое единство терпит крах.

Глава польского кабмина:

Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающийся распад нашего альянса. Мы все должны сделать всё необходимое, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию.

Решение о сокращении контингента США в ФРГ (с нынешних примерно 35 тысяч военнослужащих) было принято на фоне разногласий между Вашингтоном и европейскими союзниками, в частности по вопросам поддержки в ближневосточном конфликте. Вывод войск планируется завершить в течение 6–12 месяцев.

В Берлине отреагировали на происходящее относительно спокойно. Правительство Германии подчеркнуло, что сохраняет приверженность трансатлантическому партнёрству, и выразило уверенность в продолжении тесного сотрудничества с США в рамках НАТО несмотря на сокращение численности американского контингента. Немецкие официальные лица избегают резкой риторики, сосредоточившись на укреплении собственных оборонных возможностей в условиях меняющейся ситуации в Европе.

В то же время в Вашингтоне демократы в Конгрессе резко раскритиковали решение администрации. Ранее, при предыдущей администрации, демократы уже блокировали аналогичные планы по выводу войск из Германии. Эксперты отмечают, что в случае возвращения Демократической партии к власти оккупационные войска могут быть быстро возвращены в ФРГ, поскольку подобные шаги носят обратимый характер и зависят от политической конъюнктуры в США.

Ситуация продолжает развиваться и вызывает оживлённые дискуссии как в Европе, так и по другую сторону Атлантики относительно будущего формата военного присутствия США на континенте.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
США
Проекты
NATO
