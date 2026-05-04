Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать беспилотники

Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать дроны в воздухе и на земле

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий таможенникам уничтожать воздушные, подводные, надводные и наземные беспилотные аппараты над своими объектами, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон дает таможенным органам право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения на объекты (территории), а также находящихся на них лиц.

Таможенникам разрешается применять оружие и спецсредства, перечень которых определит правительство РФ, а также использовать средства радиоэлектронной борьбы. Они смогут делать это посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотников.

Порядок принятия решения о противодействии беспилотным аппаратам и перечень должностных лиц таможенных органов, уполномоченных на принятие такого решения, определит ФТС России.

Как ранее пояснял журналистам зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, через границу идут тонны грузов, работают склады временного хранения, пункты пропуска. Неконтролируемый дрон может стать инструментом контрабанды, разведки или даже атаки. Закон дает таможенникам право пресекать полеты беспилотников над своими объектами.

Причем "никакого самодеятельного применения силы – только по решению и в рамках утвержденных процедур", подчеркивал он. Но сама возможность защитить себя у таможенных органов должна быть, указывал депутат.

Кроме того, законом продлевается на два года – до 1 января 2029 года - возможность в ряде случаев применять временное периодическое таможенное декларирование товаров. Эта касается случаев, когда на дату подачи временной декларации на товары декларант осуществлял внешнеэкономическую деятельность менее одного года и за этот период ввозил/вывозил товары из РФ менее 12 раз.

Закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.