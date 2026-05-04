Пока Трамп сосредоточен на Иране, Европа и Украина укрепляют связи (Politico, США)

Владимир Зеленский принимает участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 17 октября 2025 года
В Европе все меньше верят, что США вернутся к украинскому вопросу в прежнем объеме, пишет Politico. В Вашингтоне внимание уже сместилось, а ключевые решения принимаются без прежней вовлеченности. Союзники меняются, пока прежняя система поддержки Украины незаметно теряет устойчивость.

Илон Стоколс (Eli Stokols), Диана Нероцци (Diana Nerozzi)

Враждебность Трампа к союзникам по НАТО подталкивает Европу к меньшей зависимости от Вашингтона.

Президент Дональд Трамп в значительной степени утратил интерес к продолжающемуся конфликту на Украине — и Европа перестала ждать, что он вновь сосредоточится на нем.

Спустя почти два месяца после начала войны с Ираном интерес Трампа Ближним Востоком отодвинул Украину на второй план — как для Белого дома, так и для общеевропейской повестки.

"Ситуация словно застряла и нуждается в новом импульсе", — заявил европейский чиновник, попросивший об анонимности, как и другие участники беседы.

Однако последние 24 часа подтвердили, что такие надежды все больше похожи на иллюзию: Трамп сейчас скорее склонен критиковать и даже наказывать европейские державы, чем работать с ними заодно. В среду он резко выступил против канцлера Германии в социальных сетях, шокировал Пентагон угрозой сократить присутствие американских войск в трех европейских странах и провел продолжительный телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого они договорились о кратковременном прекращении огня без согласования с Украиной.

В другое время любое из этих событий вызвало бы экстренные совещания в европейских столицах. Но сейчас в Европе мало кто воспринимает ситуацию как катастрофу — потому что во многих смыслах она уже произошла, и лидеры уже начали адаптироваться — в частности, обсуждая создание Европейского оборонного союза.

"Президент и его команда работают над сделкой, которая гарантирует, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие. Также они продолжают добиваться прогресса в прекращении конфликта на Украине, — заявила в письменном заявлении официальный представитель Белого дома Оливия Уэйлс. — Президент сохраняет оптимизм и считает, что в итоге будет достигнуто мирное соглашение между Украиной и Россией, которое положит конец бессмысленным потерям".

Однако в Западном крыле Белого дома тон в отношении Украины заметно приглушили.

Еще до телефонного разговора Трампа с Путиным один высокопоставленный сотрудник администрации заявил, что не может припомнить, когда в последний раз слышал, чтобы кто-то говорил о российско-украинском конфликте.

"Иран определенно стал приоритетом", — сказал высокопоставленный чиновник, попросивший об анонимности, чтобы обсудить вопросы, которые он не уполномочен комментировать публично.

Два главных посланника президента, участвующих в диалоге с Россией и Украиной, — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — "сосредоточены на Иране", продолжил чиновник. Он признал, что некоторая коммуникация с российскими и украинскими коллегами продолжается.


Для европейцев отвлеченное внимание Трампа и его целенаправленные выпады придали новую ясность о настоятельной необходимости большей автономии и независимости от Вашингтона. В то же время война в Иране укрепила уверенность Украины в собственных силах, наглядно продемонстрировав ее растущие военные возможности союзникам в Европе и за ее пределами.

"Все это складывается в единую картину, — заявил второй европейский чиновник. — Влияние войны в Иране и нынешняя блокада Ормузского пролива оказывают огромное негативное воздействие на Украину и Европу. Однако это лишь укрепило решимость Европы поддерживать Украину".

Хотя война с Ираном и последовавший за ней энергетический кризис сыграли на руку Путину, Украина открыла для себя новый источник дохода, заключив сделки с европейскими союзниками и партнерами из стран Персидского залива, остро нуждающимися в ее технологиях для беспилотной обороны. "Страны начинают понимать, что Украина нужна им так же, как и мы нужны им, — заявил европейский чиновник. — Нужен и ее боевой опыт, и ее технологии".

Европейский союз, который стремится ускорить вступление Украины в той или иной форме, наконец одобрил кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Это стало возможным после поражения на выборах бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее блокировал это решение. Тем временем европейские производители оружия спешно наращивают мощности: все больше сомнений, что США поставят вооружения, закупленные НАТО для Украины в рамках инициативы PURL, — война в Иране сократила американские запасы.

"США заверили нас, что оружие, уже оплаченное по линии PURL, будет поставлено, — заявил третий европейский чиновник. — Но я сомневаюсь в дальнейшей помощи, учитывая потребности самих Соединенных Штатов".

Даже Владимир Зеленский, который последний год активно добивался поддержки Трампа, похоже, больше не пытается уговорить США остаться и вместо этого разрабатывает стратегию действий без Америки.

Зеленский стал более осторожен в оценках будущего участия США и теперь рассчитывает на Турцию как на площадку для следующего раунда переговоров с Россией. В самой Украине вера в будущую поддержку США резко упала. Согласно новому общенациональному опросу Киевского международного института социологии, только 40% граждан страны считают, что США окажут необходимую помощь — на 17 процентных пунктов меньше, чем в январе. Доля тех, кто доверяет возможным будущим гарантиям безопасности со стороны США, за тот же период снизилась с 39% до 27%.

На протяжении большей части первого года нового срока Трампа европейские лидеры стремились задабривать его лестью, смирялись с повышенными пошлинами и брали на себя обязательства по увеличению оборонных расходов. Все это считалось ценой, которую стоит заплатить, чтобы удержать президента от нападок на Украину, от прекращения обмена разведданными и оружейных поставок, а также от поиска нового двустороннего экономического соглашения с Москвой.

Однако разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками начинают выглядеть непреодолимыми. В начале этого года Трамп угрожал захватить Гренландию у Дании. Теперь же он перешел к нападкам и даже желанию наказать отдельных союзников по НАТО — за их отказ присоединиться к войне против Ирана. Этот конфликт отодвинул на второй план в Белом доме и украинский вопрос, и более широкий вопрос европейской безопасности.

Были и другие сигналы того, что внимание администрации смещается за пределы Украины.

Временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис объявила, что покинет свой пост в ближайшие недели — по сообщениям, из-за разногласий с президентом. А республиканцы на этой неделе оказывали давление на министра обороны Пита Хегсета как во время закрытых брифингов, так и публично, требуя объяснить, почему Пентагон до сих пор не выделил 400 миллионов долларов помощи Украине, которые конгресс утвердил месяцы назад (в среду Хегсет объявил, что деньги наконец выделяются).

Бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл из Кентукки раскритиковал администрацию Трампа в авторской колонке для Washington Post, поставив под сомнение не только задержку с передачей этих средств. "Неуверенность в предоставлении Украине необходимой помощи ослабляет ее оборонный потенциал и затрудняет дипломатические перспективы", — написал Макконнелл. Он также спросил, почему чиновники до сих пор не посетили Украину, чтобы ознакомиться с ее достижениями в области боевых технологий. "Если мы серьезно настроены на лидерство в области беспилотных технологий, не стоит подрывать отношения с ведущими в мире экспертами в этой сфере".

По всей Европе давние союзники размышляют о новых коалициях. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на этой неделе вновь предложил странам, не входящим в ЕС, как Великобритания, Норвегия и Украина, присоединиться к новому Европейскому оборонному союзу для лучшей интеграции оборонных возможностей за пределами самого Евросоюза. По его словам, это стало бы "надежной гарантией безопасности для Украины после установления справедливого мира".

27 государств — членов ЕС, которые планируют встречу с 20 другими соседними странами в Армении под эгидой Европейского политического сообщества, впервые пригласили лидера не из Европы — не президента США, а премьер-министра Канады Марка Карни. Его призыв, прозвучавший в Давосе, признать новую геополитическую реальность, возможно, ускорил общеевропейские усилия по снижению зависимости от Вашингтона и связанной с ней уязвимости.

То, что Трамп ставит Иран выше Украины, "подталкивает европейцев к более срочному обеспечению коллективной безопасности вне рамок статьи V Североатлантического договора", — заявил Ян Бреммер, президент Eurasia Group.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью на прошлой неделе призвал к созданию "сильного европейского оборонного потенциала" в свете новых реалий.

"С детства я восхищался Соединенными Штатами. Я видел в США естественного лидера свободного мира, — сказал Расмуссен в эфире Euro News. — Было мучительно прийти к выводу, что мы должны уменьшить нашу зависимость от Америки, но такова сегодняшняя реальность".

Европейские чиновники признают, что процесс отделения от США после десятилетий зависимости будет медленным. Однако некоторые по-прежнему считают, что Трамп должен стать катализатором завершения конфликта на Украине.

"Продолжающееся участие США необходимо, потому что у них есть серьезные рычаги влияния, — заявил первый европейский чиновник. — Было бы хорошо увидеть американских переговорщиков в Киеве. Как минимум США должны продолжать военную и разведывательную поддержку Украины. Но я думаю, что европейцы могли бы взять на себя бóльшую роль и привнести новую динамику в переговоры — при условии, что американцы продолжат поддерживать Украину и помогут гарантировать любые достигнутые договоренности. В конце концов, Трамп хочет, чтобы эта война закончилась".

