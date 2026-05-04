«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ

Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
У России осталось всего 27 сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3. Об этом говорится в публикации издания 19Fortyfive. Как отмечает автор статьи, после начала СВО РФ потеряла 10 – 15% этих самолетов. Восполнить потери не представляется возможным.

Россия теряла свои Ту-22 разными способами. В апреле 2024 года Ту-22 был сбит модифицированной ракетой С-200, выпущенной с расстояния 300 километров. Ту-22 также уничтожались на земле в результате ударов беспилотников по российским авиабазам

– напоминает издание.

Автор материала добавляет, что таким образом, ВКС РФ испытывают трудности и подвергаются атакам на всех этапах жизненного цикла – в воздухе, на земле, а также косвенно, из-за истощения ресурсов и темпа работ во время технического обслуживания.

Как подчеркивается в материале, Ту-22 изменили свою тактику в ходе российско-украинской войны. Бомбардировщики больше не приближаются к линии фронта, а действуют как «ракетные грузовики», запуская свои снаряды из глубины российской территории.

Такой подход значительно повышает живучесть, но снижает гибкость и эффективность. Ту-22 по-прежнему является полезной платформой, но в конфигурации, предполагающей только дистанционный запуск, он гораздо менее динамичен

– констатирует 19Fortyfive.

В материале отмечается, что потерянные Ту-22 не подлежат восстановлению. Производство самолетов было прекращено в 1993 году. Поэтому, несмотря на то, что Россия работала над модернизацией своего парка Ту-22, планируя обновить 30 самолетов, было поставлено только два.

Говоря о стратегических последствиях сокращения парка Ту-22М3, издание указывает на тот факт, что у России остается все меньше пусковых платформ и снижается ударная мощь, что позволяет наносить меньшие по количеству и менее продолжительные ракетные удары. Что еще важнее, снижается боеспособность российской ядерной триады: Ту-22 составляют значительную часть воздушного крыла российской ядерной триады.

Износ техники снижает ее гибкость. И что особенно тревожно для России, так это то, что многие удары по Ту-22 были нанесены на территории страны, а значит, все меньше и меньше мест остаются по-настоящему безопасными. Для НАТО эта тенденция свидетельствует о том, что особо важные цели уязвимы, даже если они находятся глубоко на территории страны

– заключает издание.

04.05.2026 12:57
Ох, мечтатели 😅😂🤣
