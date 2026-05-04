Индия создаёт радар ПРО с преодолением плазменного экрана гиперзвуковых ракет

Индия разрабатывает радиолокационную станцию с поддержкой искусственного интеллекта, способную обнаруживать гиперзвуковые ракеты, движущиеся со скоростью, превышающей 5 Махов. Проект, реализуемый под эгидой Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), призван решить одну из сложнейших проблем современной ПВО - преодоление так называемого плазменного экрана, делающего гиперзвуковые цели «невидимыми» для обычных радаров.

Как сообщается, ключевой особенностью новой РЛС станет использование активной фазированной антенной решётки (АФАР) L-диапазона. Инженеры DRDO намерены применить в ней приёмо-передающие модули на основе нитрида галлия (GaN), что обеспечит высокую выходную мощность и энергоэффективность.

Выбор L-диапазона не случаен: более длинные волны позволяют радарному лучу эффективнее пробивать плазменную оболочку, которая образуется вокруг объекта при гиперзвуковых скоростях. На частотах же X- или S-диапазона плазма, возникающая из-за ионизации воздуха при трении, действует как подвижный электромагнитный экран, поглощая сигнал и создавая «слепые зоны».

Отличительной чертой разработки является внедрение технологий «когнитивного радара». Системы искусственного интеллекта и машинного обучения, интегрированные непосредственно в обработку сигналов, позволят в реальном времени адаптировать параметры сканирования - частоту, форму импульса и методы обзора - для поиска «слабых мест» в плазменном экране цели.

В дополнение к аппаратным решениям предполагается использование алгоритмов пространственно-временной адаптивной обработки, позволяющих фильтровать помехи от ионизированного следа ракеты и выделять её компактное металлическое ядро.

Разработка вписывается в более масштабную программу «Миссия Сударшан Чакра». Это создание многоуровневого национального щита ПВО с элементами ИИ, объединяющего радиолокацию, спутниковую разведку и лазерное оружие. Анонсированный радар - один из элементов этой системы.

Однако пока нет данных о сроках завершения разработки и принятия радара на вооружение. Судя по публикациям, речь идёт о ранних этапах опытно-конструкторских работ, а не о серийном образце. По оценкам, развёртывание полноценной системы ПВО, способной гарантированно перехватывать гиперзвуковые цели, ожидается не ранее 2035 года.

