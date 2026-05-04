Российская армия использует неуловимые дроны «Мерлин» под Добропольем

После освобождения Билецкого и Новоалександровки российским войскам открылся путь на Доброполье. На этом направлении бойцы 9-й бригады 51-й гвардейской армии группировки «Центр» используют неуловимые и почти невидимые беспилотники «Мерлин».

«Идеальное голубое небо, ни ветра, ничего — самое то для полетов. Бдительность вновь максимальная», — рассказывает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Здесь работает расчет БПЛА «Мерлин» — одного из самых крупных беспилотников на вооружении российской армии. Помимо внушительного размаха крыльев в пять метров, у него есть основной 90-кратный зум и дополнительный цифровой зум, увеличивающий картинку в 200 раз.

«Обнаружил взлетную позицию вражеского расчета БПЛА. Нам поступила команда навестить туда для отработки «Краснополем»... Разведке было сказано, что операторы находились в северной части здания... Наблюдали также дроны коптерного типа, «Бабы-яги» и «Мавики». Да, цель была очень жирная, долго выслеживали», — рассказал старший оператор расчета БПЛА «Мерлин» с позывным Рыба.

Начальник расчета с позывным Копье отметил, что благодаря камерам «Мерлина» получается разглядеть цель, которая сначала может быть похожа на обычную груду металла.

Помимо камер, у этого беспилотника есть и другие отличительные черты, которые делают его уникальным. Например, он спокойно может работать с высоты до пяти километров, откуда его невозможно заметить. Кроме того, «Мерлины» оснащены сильной бортовой системой обороны, благодаря которой он почти не подвержен воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дрон постоянно улучшают, и на его борту есть еще немало секретов, неизвестных боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны РФ 2 мая сообщило, что расчет беспилотных систем 506-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Центр» с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) уничтожил танк ВСУ на добропольском направлении. Отмечается, что ежедневно противник теряет более 10 единиц бронетехники, что способствует продвижению штурмовых подразделений на этом направлении.