«Русские не уходят из Мали», рефлексируют французские эксперты

Лидеры малийских туарегов заявили о том, что «их не интересует столица страны Бамако», и что они «хотят добиться независимости северных территорий - принадлежащих этническим туарегам». Речь идёт о территории Азавад, как её сами называют туарегские местные племена.

Причём они не определяют себя в качестве малийцев; напротив, они заявляют, что не являются малийцами, а являются «азавадцами». Поэтому они разделили фронты: азавадцы контролируют северные районы Мали, в то время как группа Джемаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (запрещённая террористическая группировка), радикально националистического толка, нападает на Бамако и центральные регионы Мали с целью установить контроль над всем Мали.

Местные СМИ:

Они (туареги) не претендуют на власть в Бамако, да и людей, способных управлять, у них нет. Возможно, они полагаются на светских политиков, бежавших во Францию, но полностью потерпели неудачу.

Тем временем поступают сообщения о том, что очередной населённый пункт перешёл под контроль туарегов. Это Тесалит. Это небольшое поселение (оазис) в пустыне Сахара, неподалёку от границы с Алжиром. На самом деле, фраза «перешёл под контроль» звучит весьма громко, ведь он, по сути, и так был под контролем туарегов с «символическим» присутствием малийских правительственных сил.

Французские эксперты рефлексируют по поводу того, что российские силы не покинули территорию Мали. Французская пресса уделяется малийскому конфликту большое значение, что косвенно подтверждает намерения Парижа вернуть себе влияние в этой африканской стране.

Из сообщений:

Ранее туареги заявили, что не имеют претензий к вооружённым русским. Они требуют только одного, чтобы русские покинули их территории – земли Азавада.

Во Франции утверждают, что российское военное присутствие остаётся не только в столичном регионе Бамако, но и частично на севере и в центральном регионе Мали.

