«Русские не уходят из Мали», рефлексируют французские эксперты

Лидеры малийских туарегов заявили о том, что «их не интересует столица страны Бамако», и что они «хотят добиться независимости северных территорий - принадлежащих этническим туарегам». Речь идёт о территории Азавад, как её сами называют туарегские местные племена.

Источник изображения: topwar.ru

Причём они не определяют себя в качестве малийцев; напротив, они заявляют, что не являются малийцами, а являются «азавадцами». Поэтому они разделили фронты: азавадцы контролируют северные районы Мали, в то время как группа Джемаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (запрещённая террористическая группировка), радикально националистического толка, нападает на Бамако и центральные регионы Мали с целью установить контроль над всем Мали.

Местные СМИ:

Они (туареги) не претендуют на власть в Бамако, да и людей, способных управлять, у них нет. Возможно, они полагаются на светских политиков, бежавших во Францию, но полностью потерпели неудачу.

Тем временем поступают сообщения о том, что очередной населённый пункт перешёл под контроль туарегов. Это Тесалит. Это небольшое поселение (оазис) в пустыне Сахара, неподалёку от границы с Алжиром. На самом деле, фраза «перешёл под контроль» звучит весьма громко, ведь он, по сути, и так был под контролем туарегов с «символическим» присутствием малийских правительственных сил.

Источник изображения: topwar.ru

Французские эксперты рефлексируют по поводу того, что российские силы не покинули территорию Мали. Французская пресса уделяется малийскому конфликту большое значение, что косвенно подтверждает намерения Парижа вернуть себе влияние в этой африканской стране.

Из сообщений:

Ранее туареги заявили, что не имеют претензий к вооружённым русским. Они требуют только одного, чтобы русские покинули их территории – земли Азавада.

Во Франции утверждают, что российское военное присутствие остаётся не только в столичном регионе Бамако, но и частично на севере и в центральном регионе Мали.