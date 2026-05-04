«Русские не уходят из Мали», рефлексируют французские эксперты

Лидеры малийских туарегов заявили о том, что «их не интересует столица страны Бамако», и что они «хотят добиться независимости северных территорий - принадлежащих этническим туарегам». Речь идёт о территории Азавад, как её сами называют туарегские местные племена.
Источник изображения: topwar.ru
Причём они не определяют себя в качестве малийцев; напротив, они заявляют, что не являются малийцами, а являются «азавадцами». Поэтому они разделили фронты: азавадцы контролируют северные районы Мали, в то время как группа Джемаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (запрещённая террористическая группировка), радикально националистического толка, нападает на Бамако и центральные регионы Мали с целью установить контроль над всем Мали.
Местные СМИ:
Тем временем поступают сообщения о том, что очередной населённый пункт перешёл под контроль туарегов. Это Тесалит. Это небольшое поселение (оазис) в пустыне Сахара, неподалёку от границы с Алжиром. На самом деле, фраза «перешёл под контроль» звучит весьма громко, ведь он, по сути, и так был под контролем туарегов с «символическим» присутствием малийских правительственных сил.
Источник изображения: topwar.ru
Французские эксперты рефлексируют по поводу того, что российские силы не покинули территорию Мали. Французская пресса уделяется малийскому конфликту большое значение, что косвенно подтверждает намерения Парижа вернуть себе влияние в этой африканской стране.
Из сообщений:
Во Франции утверждают, что российское военное присутствие остаётся не только в столичном регионе Бамако, но и частично на севере и в центральном регионе Мали.