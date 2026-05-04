"Неубиваемый" танк "Меркава Мк.4" взорвался, превратившись в огненный шар

Бойцы ливанского движения "Хезболла" продолжают уничтожать различную израильскую бронетехнику, вторгшуюся на юг страны.

В социальных сетях большое количество видероликов, где дроны-камикадзе поражают танки Merkava Mk.4М, тяжелые бронетранспортеры Namer и другие образцы, задействованные в этой операции.



Правда, этим такие кадры и ограничивались. Дальше ничего не показывалось. Поэтому сводки о пораженных "десятках единиц техники" многие долгое время подвергали сомнению.

Всякий раз, когда очередной дрон попадал в какую - нибудь бронемашину ЦАХАЛ, в различных сетях появлялись комментарии израильтян и им сочувствующих, которые отмечали, что попадание беспилотников с моноблочными боевыми частями реактивных гранат, в принципе, не могут причинить таким танкам, как Merkava Mk.4М, какого-либо ущерба, так как они самые "неубиваемые".

На подобные пропагандистские утверждения "Хезболла" ответила тем, что для фиксации результатов стала использовать дополнительные беспилотники.

И благостная "картина" сразу изменилась. Так, в одном из новых сюжетов, танк, слову оборудованный решетчатым "мангалом", как в других роликах получает удар в крышу и дальше демонстрируется то, чего не показывали ранее.

Мы видим, что внутри происходит возгорание боеприпасов. "Четверка" быстро превращается в гигантский огненный шар", от которого в разные стороны летят фрагменты зарядов. Если на борту находились танкисты, то шансов спастись у них практически не было. Не помогли ни толстая многослойная броня, ни комплекс активной защиты Trophy. Поэтому ранее обнародованные данные об уничтоженных десятках танков наверняка являются правдой.

Алексей Брусилов

Видео со страницы в ВК Юрия Лямина

