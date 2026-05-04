В России изобрели дробовой патрон для противостояния дронам

В РФ изобрели дробовой патрон для борьбы с БПЛА с дальностью поражения до 100 м

В Научно-исследовательском институте прикладной химии изобрели дробовой патрон, который способен противостоять дронам. Он может поражать БПЛА на дальности до 100 метров, с патентом ознакомился ТАСС.

По словам авторов разработки, соотношение массы тяжелой дроби к массе всего патрона дает возможность получить нужную энергию отдельных дробин, позволяющую разрушать элементы конструкции беспилотников на расстоянии от 70 до 100 метров. В более ранних разработках попадание связанной дроби не всегда заканчивалось сбитием дронов на дальностях более 80 метров.

Особенность устройства патрона позволяет раскрыться осыпи дроби на оптимальном расстоянии «для эффективного поражения БПЛА».