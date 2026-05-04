Россия поставила в Индию четвертый полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 после получения новых заказов, направленных на удвоение арсенала (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия поставила Индии четвертый полковой комплект комплексов С-400

Россия поставила Индии четвертый полковой комплект ЗРК С-400, пишет MWM. Однако сотрудничество на этом не прекратилось: индийские вооруженные силы сильно впечатлились эффективностью комплекса и захотели заключить новые контракты, чтобы удвоить свой арсенал.

Военно-воздушные силы Индии получили от России новый полк зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400. По сообщениям местных источников, поставка пятого, заключительного, полка запланирована до конца года.

Это станет важнейшим этапом реализации программы, призванной кардинально усилить потенциал Индии в области противовоздушной обороны дальнего радиуса действия. Пять полков таких систем были заказаны в октябре 2018 года в рамках контракта на 5,43 миллиарда долларов.

Каждый полк состоит из двух дивизионов, которые в свою очередь включают восемь пусковых установок, а также вспомогательные радиолокационные системы, командные пункты и машины перезарядки.

В мае 2025 года система С-400 впервые прошла испытания в условиях высокой интенсивности боевых действий за пределами России и показала высокую эффективность против вооруженных сил Пакистана. После этого, в марте 2026 года, совет по закупкам Министерства обороны Индии одобрил приобретение еще пяти дополнительных полков. Таким образом, планируется, что общее число дивизионов возрастет до 20.

После распада Советского Союза и последующего резкого сокращения возможностей российской авиастроительной промышленности, а также после прекращения разработки истребителя пятого поколения МиГ-1.42, Вооруженные силы России стали чрезвычайно зависеть от наземных систем ПВО. За последние три десятилетия Министерство обороны России выделило на закупку комплексов С-400 в два раза больше средств, чем на все типы истребителей вместе взятые.

В декабре 2025 года, комментируя боевые результаты комплекса, Ян Новиков, генеральный директор корпорации "Алмаз-Антей", ответственной за разработку С-400, подробно рассказал о характеристиках и боевом опыте этого комплекса. Он отметил: "Эффективность системы подтверждена в реальных боевых условиях, и пока ни одна иностранная система ПВО в своем классе не может сравниться с С-400". "Огромный модернизационный потенциал комплекса позволил во время СВО быстро купировать возникавшие угрозы. За счет этого потенциала „Триумф“ получил возможности и свойства, в принципе нехарактерные для ПВО", — добавил Новиков.

Среди ключевых особенностей ЗРК С-400 — высокая мобильность, предельная дальность поражения целей до 400 километров и способность сбивать высокоскоростные цели с помощью ракет, скорость которых превышает 14 Махов. Этот комплекс уже использовался в зоне проведения специальной военной операции для уничтожения зенитных ракет Patriot (MIM-104), которые были поставлены Соединенными Штатами Украине.

ЗРК разрабатывался с конца 1990-х годов специально для борьбы с новыми вызовами, такими как самолеты и ракеты с передовыми технологиями стелс и малой эффективной площадью рассеивания. Для этого С-400 использует несколько типов радиолокационны систем, работающих в разных диапазонах волн, что обеспечивает высокую степень ситуационной осведомленности даже в отношении малозаметных целей. Ее основной датчик — обзорная радиолокационная станция 91Н6 "Big Bird". Она способна обнаруживать цели на расстоянии до 600 километров и одновременно отслеживать сотни воздушных объектов. Интеграция более современных многодиапазонных трехкоординатных радиолокационных систем "Небо-М" дополнительно повысила ситуационную осведомленность комплексов С-400, находящихся на вооружении России.

Строительство новых заводов и модернизация старых позволили наладить в России массовое производство С-400, благодаря чему ежегодно выпускаются комплекты, достаточные для оснащения нескольких полков. Наиболее значимые инвестиции в производственные мощности были сделаны с середины 2010-х годов, включая строительство нового корпуса на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге, полную модернизацию завода "Авитек" в Кирове и реконструкцию Нижегородского машиностроительного завода.

Несмотря на высокие темпы производства, срочная потребность российских войск в дополнительных дивизионах С-400 на фоне продолжающегося конфликта на Украине и напряженных отношений с НАТО привела к неоднократным задержкам поставок, запланированных для оснащения индийских вооруженных сил.

В ходе столкновений с вооруженными силами Пакистана в мае 2025 года индийским комплексам С-400 приписывают уничтожение как минимум пяти истребителей и одного крупного воздушного судна, которое, предположительно, было сбито либо самолетом радиоэлектронной разведки, либо самолетом ДРЛОиУ.

Уничтожение крупного дорогостоящего воздушного судна было совершено на расстоянии 300 километров, что наглядно продемонстрировало исключительную дальность действия уникальных ракет 40Н6, применяемых в ЗРК С-400.

Планы по удвоению закупок С-400 появились на фоне продвижения переговоров по модернизации истребителей дальнего радиуса действия Су-30МКИ при помощи масштабных российских доработок, а также по вопросу приобретения истребителей пятого поколения Су-57.

Подтверждение российскими государственными источниками информации о подписании контрактов с зарубежными клиентами на поставку Су-57, породило предположения, что договор о продаже этих истребителей Индии мог быть уже заключен.