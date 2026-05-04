ВМФ России моделирует наступление НАТО в Арктике: береговые ракетные комплексы "Бастион" приведены в боевую готовность (Military Watch Magazine, США)

MWM: ВМФ России провел учения в Арктике с ракетными комплексами "Бастион"

В Арктике отработан сценарий удара по морским целям с помощью комплексов "Бастион" и ракет "Оникс", пишет MWM. Учения прошли из-за усиления военного присутствия в регионе и развития новых систем. А значит происходят масштабные изменения в стратегическом балансе.

В рамках учений на Земле Франца-Иосифа российские военные отработали нанесение ударов по морским целям c помощью береговых ракетных комплексов "Бастион", которые находятся на вооружении Северного флота. Эти системы по-прежнему играют ключевую роль в обеспечении контроля над морским пространством в регионе. "В рамках регулярной учебно-боевой подготовки расчеты береговых ракетных комплексов „Бастион“ из тактической группы Северного флота, дислоцированной на архипелаге Земля Франца-Иосифа, отработали применение систем", — сообщили в Северном флоте. Перед военными стояла задача отследить и нейтрализовать корабли противника в Северном Ледовитом океане. Помимо этого, для сохранения боеспособности комплексов, они должны были продемонстрировать оперативное маневрирование после запуска ракет.

После получения сигнала открыть огонь военные обстреляли смоделированную на компьютере группу кораблей противника, которая находилась на расстоянии около 300 километров. В ходе учений расчеты ракетных комплексов провели мероприятия по маскировке своих позиций и противодействию беспилотникам. Системы оснащены противокорабельными крылатыми ракетами П-800 "Оникс", которые позволяют создавать зоны ограниченного доступа и маневрирования в Арктике для обеспечения защиты морских территорий России в этом регионе. Системы "Бастион" можно развернуть в боевое положение за считанные минуты. Их уже использовали в Арктике, в том числе во время учений в сентябре 2025 года, когда их задача заключалась в обороне береговой линии протяженностью более 600 километров.

Ракета П-800 развивает скорость до 2,5 Маха, ее дальность составляет 800 километров, а новая модификация П-800М отличается повышенной маневренностью. На смену ракете П-800 пришла новейшая противокорабельная крылатая ракета "Циркон", первые экземпляры которой были поставлены военно-морскому флоту в декабре 2019 года. Хотя ракеты "Циркон" уже развернуты на кораблях и подводных лодках, наземная подвижная пусковая установка для этих них, подобная "Бастиону" с ракетами П-800, все еще находится в стадии разработки. "Циркон" отличается дальностью полета в 1000 километров и, по сравнению с П-800, гораздо большей маневренностью, а также значительно более высокой скоростью — до 9 Махов. Таким образом, перехватить "Циркон" практически невозможно.

Россия особенно сильно полагается на подвижные системы крылатых и баллистических ракет в качестве асимметричного средства противодействия более крупным конвенциональным силам Западного блока. Благодаря интеграции ракеты 9М729 с дальностью полета 2000 километров удалось значительно улучшить способность системы "Искандер-К", оснащенной крылатыми ракетами наземного базирования, наносить удары по целям на всей территории Европы. Кроме того, в декабре 2025 года на вооружение была принята новая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" с гиперзвуковыми планирующими боеголовками. Обеспечение безопасности в Арктике с помощью таких систем, как "Бастион", стало особенно важным с открытием Северного морского пути. Его значение возросло, поскольку западные страны все чаще берут на прицел гражданские суда в международных водах других регионов, безопасность которых Россия не способна обеспечить в полной мере. Северный флот получил значительное усиление за счет ввода в строй все большего числа атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", а также поступления на вооружение первого модернизированного атомного крейсера проекта "Киров". Это единственный в мире боевой корабль с ядерной силовой установкой, который оснащен современными средствами противовоздушной обороны и способен наносить удары крылатыми ракетами.