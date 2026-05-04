В ООН опасаются, что возобновление ядерных испытаний вызовет «спираль» эскалации

Глава Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд опасается, что в случае возобновления испытаний ядерных вооружений США, Россией или другими странами может запуститься «опасная спираль» эскалации, остановить которую будет невозможно.

Выступая на брифинге в ООН, Флойд напомнил, что с момента открытия к подписанию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 1996 году число ядерных испытаний резко сократилось. С тех пор в мире было проведено менее десяти испытаний ядерных вооружений, включая шесть, проведенных КНДР.

При этом ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу, поскольку его отказались ратифицировать некоторые страны: США, Китай, Иран, Египет и Израиль не утвердили документ, а Индия, Пакистан и КНДР и вовсе не присоединились к соглашению. Россия ратифицировала договор, но в 2023 году отозвала свою ратификацию. Флойд подчеркивает необходимость совместной ратификации этого соглашения США, Китаем и Россией.

Как известно, в октябре прошлого года Трамп заявил, что поручил американским военным возобновить испытания ядерного оружия. При этом американский президент не уточнил, идет ли речь непосредственно о ядерных взрывах или испытания предполагается ограничить проверкой средств доставки. Незадолго до заявления Трампа Россия испытала межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» и подводный безэкипажный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками.