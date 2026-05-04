ВМС Пакистана ввели в строй первую ДЭПЛ китайской разработки Hangor

Военно-морские силы Пакистана ввели в строй первую ударную подводную лодку класса Hangor китайской постройки. В самом Пакистане это считается важным шагом в модернизации флота на фоне углубляющегося оборонного партнёрства с Пекином.

Церемония ввода в эксплуатацию подводной лодки PNS/M Hangor, построенной по заказу Исламабада, прошла в китайском городе Санья (провинция Хайнань). На мероприятии присутствовали президент Пакистана Асиф Али Зардари и начальник штаба ВМС адмирал Навид Ашраф, а также представители командования Военно-морских сил Китая и высокопоставленные военные чиновники с обеих сторон.

Президент Зардари, который был главным гостем на церемонии, назвал ввод в эксплуатацию подводной лодки Hangor «исторической вехой» в модернизации военно-морского флота, подтвердив решимость Пакистана поддерживать «прочную, сбалансированную и заслуживающую доверия оборонную позицию». Он заявил, что Пакистан полностью способен защитить свой суверенитет, морские интересы и безопасность ключевых экономических путей.

Название Hangor имеет для Пакистана особое историческое значение, напоминая о достижениях предыдущей подводной лодки ВМС Пакистана с таким же названием, потопившей индийский военный корабль во время войны 1971 года. Та победа стала первым случаем, когда подводная лодка потопила боевой корабль противника после Второй мировой войны.

Субмарина класса Hangor создана на базе китайского дизель-электрического проекта Type 039A. Ключевые характеристики новой подводной лодки включают: усовершенствованную силовую установку с системой воздухонезависимого двигателя, позволяющую подлодке оставаться под водой в течение длительного времени и действовать более скрытно. ПЛ вооружена ПКР и торпедами. Есть возможность размещения на борту сил специального назначения.

