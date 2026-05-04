Войти
РИА Новости

Дроны-перехватчики и лазерные комплексы вошли в состав сил ПВО

531
0
0
Командный пункт
Командный пункт.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Правительство включило дроны-перехватчики и лазерное оружие в силы ПВО

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дроны-перехватчики и лазерные комплексы включены в состав дежурных сил по охране государственной границы России в воздушном пространстве, следует из постановления правительства РФ.

"К дежурным силам относятся специально назначенные для решения задач боевого дежурства по противовоздушной обороне... специальное вооружение (дроны-перехватчики), комплексы радиочастотного оружия, лазерные комплексы", - говорится в постановлении.

Согласно документу, обновлены правила применения оружия и боевой техники при выполнении задач противовоздушной обороны. В перечень дежурных сил теперь включены не только традиционные средства ПВО, но и новые виды вооружения.

Кроме того, в документе уточняется состав зенитных средств: к ним отнесены ракетно-артиллерийские, артиллерийские, зенитные пушечные и пулеметные комплексы.

Отмечается, что дежурные силы предназначены для радиолокационной разведки, контроля воздушно-космической обстановки и противодействия средствам воздушно-космического нападения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 16:47
  • 15688
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев
  • 04.05 13:42
  • 1
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 04.05 12:57
  • 1
«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ
  • 04.05 12:54
  • 2
Россия на переломе: эксперт призвал говорить с людьми честно
  • 04.05 12:53
  • 1
В США объяснили появление «Ковра» у российского Су-57
  • 04.05 12:25
  • 1
Пентагон договорился с ведущими разработчиками ИИ о боевом применении их систем
  • 04.05 12:03
  • 1
Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать беспилотники
  • 04.05 11:44
  • 5
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 03:39
  • 6
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 04.05 01:44
  • 10
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 03.05 19:50
  • 2
«Ростех» назвал условие для гарантированного обнаружения БПЛА
  • 03.05 18:54
  • 0
Комментарий к "«Хватит рисовать красные линии»: генерал ВС РФ призвал воевать по-настоящему"