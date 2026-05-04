Войти
Lenta.ru

Трамп раскрыл подробности о секретном оружии США

467
0
0
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency.

Трамп: Американский «дискомбобулятор» при использовании издает жужжащий звук

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности о «дискомбобуляторе» — секретном американском оружии, которое использовалось в ходе операции по похищению лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Он рассказал, что «дискомбобулятор» издает «странный» жужжащий звук. По словам Трампа, в ходе операции «они (вероятно, венесуэльские военные — прим. «Ленты.ру») нажали на кнопки, ничего не произошло».

Ранее издание The New York Post (NYP) писало, что, когда американские военные использовали «дискомбобулятор» при захвате Мадуро, это было похоже на интенсивную звуковую волну. По словам очевидца, он почувствовал, «будто голова взрывается изнутри».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
США
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 16:47
  • 15688
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев
  • 04.05 13:42
  • 1
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 04.05 12:57
  • 1
«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ
  • 04.05 12:54
  • 2
Россия на переломе: эксперт призвал говорить с людьми честно
  • 04.05 12:53
  • 1
В США объяснили появление «Ковра» у российского Су-57
  • 04.05 12:25
  • 1
Пентагон договорился с ведущими разработчиками ИИ о боевом применении их систем
  • 04.05 12:03
  • 1
Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать беспилотники
  • 04.05 11:44
  • 5
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 03:39
  • 6
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 04.05 01:44
  • 10
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 03.05 19:50
  • 2
«Ростех» назвал условие для гарантированного обнаружения БПЛА
  • 03.05 18:54
  • 0
Комментарий к "«Хватит рисовать красные линии»: генерал ВС РФ призвал воевать по-настоящему"