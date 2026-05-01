Полярное влияние: чем займется тральщик проекта «Александрит» в Арктике

На новейшем корабле противоминной обороны впервые поднят Андреевский флаг

В состав Военно-морского флота России вошел «Полярный» — 10-й тральщик проекта 12700 «Александрит». Церемония первого подъема Андреевского флага на его борту прошла в Балтийске после завершения всех испытаний техники и вооружения. В Арктике новое судно, по мнению экспертов, будет отвечать за безопасность выхода атомных подводных лодок Северного флота и защиту морских коммуникаций.

Задачи тральщиков на флоте

В Балтийске прошла церемония подъема Андреевского флага на новейшем корабле противоминной обороны «Полярный» проекта 12700 «Александрит», сообщили в Минобороны России. Он был построен для Северного флота на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

— Подъем боевого знамени — самое торжественное событие в жизни корабля, — заявил на церемонии командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов. — Это его рождение как боевой единицы — знаменательный день для Военно-морского флота. Сегодня мы подняли военно-морской флаг на морском тральщике «Полярный». Это второй противоминный корабль проекта 12700, который вступает в ряды Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота и встает на защиту морских рубежей Российской Федерации.

Перед включением в состав флота экипаж успешно провел полный цикл испытаний на полигонах Балтийского флота. Были проверены агрегаты, системы и узлы, а также навигационные и радиотехнические средства и вооружение.

— Это современный тральщик с высокой степенью противоминной защиты. Корабли этого типа уже хорошо зарекомендовали себя на Балтике и на Черном море, — рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин. — Он станет одним из ключевых представителей тральных сил Северного флота. Основные задачи — обеспечение действий надводных и подводных кораблей, а при необходимости — разминирование акваторий.

Многоцелевые лодки противника могут заниматься минированием, и без тральщиков в этом случае тоже не обойтись, добавил эксперт.

— Работа для тральщиков найдется, не случайно их называют пахарями моря, — отметил он. — В дальнейшем может потребоваться разминирование морских районов, где были установлены мины. В этих условиях корабли проекта «Александрит» будут востребованы.

Эксперт подчеркнул, что на каждом из четырех флотов и на Каспийской флотилии целесообразно иметь по одному соединению современных тральщиков — по пять-шесть единиц.

— Без тральных сил невозможно защитить базы, в том числе пункты базирования атомных подводных лодок на Камчатке и на Севере, подчеркнул Дандыкин. — Они необходимы и в дальних походах. Наши тральщики участвовали и в борьбе с пиратами в конце 1980-х годов. Но основное — это траление. Корабли проекта 12700 оснащены беспилотными аппаратами по поиску мин.

Пополнение состава Северного флота современными противоминными кораблями особенно актуально на фоне роста военно-морской активности в Арктике.

— Это самые современные корабли данного класса в российском флоте, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — На Северном флоте планируется сформировать группировку из четырех таких тральщиков. Помимо «Полярного» и «Афанасия Иванникова» там пока остаются несколько кораблей, построенных еще в прошлом веке, которые постепенно выводятся из эксплуатации.

По словам специалиста, главная задача кораблей противоминной обороны на Севере — обеспечивать безопасный выход подводных лодок из пунктов базирования и сопровождать их в районах развертывания.

Какие морские тральщики строятся в России

«Полярный» стал 10-м кораблем противоминной обороны проекта 12700 «Александрит» в составе ВМФ России. Два его предшественника несут службу на Балтийском флоте, три — на Черном море, еще три входят в состав Тихоокеанского флота. До последнего времени на Северном флоте находился только один тральщик этого проекта — «Афанасий Иванников».

В настоящее время к испытаниям готовится корабль «Дмитрий Лысов», который после их завершения также будет направлен на Северный флот. Еще пять представителей серии находятся на этапе строительства.

В конце прошлого года замглавкома ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин заявил, что всего до 2050 года будет построено не менее 20–30 тральщиков этого проекта.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют водоизмещение 890 т, длину 61 м, ширину 10 м, скорость 16,5 узла, экипаж 44 человека. Высокую маневренность ему придает комплекс различных подруливающих устройств.

«Александриты» обладают самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, созданным методом вакуумной диффузии. Он более прочен по сравнению со стальными, имеет больший срок службы и значительно меньшую массу. А главное — на такой корпус не реагируют взрыватели морских мин. Вооружение корабли составляют артиллерийская установка АК-306 и пулеметы.

На новом корабле экипаж может формировать противоминный контур с применением новейших гидроакустических станций, интегрированной мостиковой системы, автоматизированной системы управления противоминными действиями.

Роман Крецул