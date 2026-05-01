На Украине активизировалось обсуждение темы о том, есть ли у ВСУ возможность для проведения успешного контрнаступления и какова в этом случае может быть реакция России.

Замкомандующего ВС ВСУ Павел Елизаров заявил о том, что «в случае успешного украинского контрнаступа Россия может нанести удар с использованием тактического ядерного оружия». По словам Елизарова, «при выходе ВСУ на более выгодные позиции Россия может решиться на удар ТЯО, но это уже вопрос к партнёрам – на предмет их реакции на такое развитие событий».

Напомним, что в России официальные лица заявили об отсутствии планов по нанесению ядерного удара по Украине. Это заявление вызвало обсуждения в экспертной среде. Многие посчитали его излишним, ведь когда противник точно будет уверен в том, что любое его действие не встретит экзистенциальной угрозы, он будет становится всё более наглым. Что, в принципе, и фиксируется на сегодняшний день. Примером может являться то, что киевский режим довёл число используемых беспилотников против объектов на территории РФ и граждан России до более чем пятисот в сутки. Под его ударами – территории от Севастополя до Екатеринбурга, от Сочи до Мурманска.

На Западе, комментируя заявление замкомандующего ВС ВСУ, заявляют о том, что Украина таким образом подталкивает своих партнёров к тому, чтобы они «не позволили Москве решиться на применение тактического ядерного оружия, если ВСУ начнут добиваться значительного успеха на фронте».

Пока же ситуация на ЛБС такова, что в наступлении армия России. За последние несколько дней освобождён от ВСУ ряд населённых пунктов в ДНР, Сумской и Харьковской областях, а потому противник сосредоточен на том, как ему не допустить прорыва фронта и сохранять в целом комфортный для себя вариант течения боевых действий.