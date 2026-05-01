В России прокомментировали появление американского «Темного орла» на Ближнем Востоке

Американский Dark Eagle — инструмент быстрого воздействия на тыл КСИР

Американская гиперзвуковая ракета Dark Eagle («Темный орел») в случае размещения на Ближнем Востоке станет «инструментом быстрого стратегического воздействия на удаленные тыловые объекты» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, благодаря Dark Eagle американская сторона получит возможность наносить удары на расстоянии 1000-1500 километров от границ Ирана. Одними из целей для гиперзвуковой ракеты канал считает многочисленные ракетные пусковые установки, рассредоточенные в горах в глубине Ирана.

«При этом оперативность подобных ударов будет примерно в 12–15 раз выше, чем при использовании КР Tomahawk или крылатых ракет AGM-158B», — говорится в публикации.

Там же отмечаются ограниченные возможности Ирана по перехвату Dark Eagle.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские военные запросили отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного применения против Ирана.