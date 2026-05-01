«Ведьмак 3» запустили на российском процессоре «Иртыш»

В рамках московского форума ExpoElectronica 2026 показали возможности отечественного процессора «Иртыш» C632, в основе которого лежит китайская архитектура LoongArch. В ходе демонстрации на стенде, также включающем видеоадаптер AMD Radeon RX 9060 XT, была запущена игра «The Witcher 3».

Здесь стоит отметить, что «Иртыш C632» является 32-ядерным процессором с 64 потоками, который не является x86-решением и построен на разработках китайской компании Loongson Technology. Поэтому в тестах использовались ОС Linux, сервис Steam и бинарная трансляция. То есть графический контроллер не смог показать всю свою производительность, так как ресурсы платформы в немалом объеме уходили на конвертацию x86-кода.

На Ultra-настройках «Ведьмак 3» выдавал до 32 кадров в секунду, а при низких — не более 38. Такая небольшая разница между ними также говорит о том, что общая производительность конфигурации ограничивалась именно процессором и применением бинарной трансляции, а не графической составляющей.

Впрочем, российские процессоры семейства «Иртыш» ориентированы не на массовый рынок, а на корпоративный и коммерческий сегменты, и в открытой продаже они с большой долей вероятности не появятся. Однако проведенная демонстрация наглядно показала, что на платформах с процессорами, имеющими архитектуру LoongArch, запуск относительно современных игровых приложений вполне возможен, хотя и с помощью трансляции.

Макс Антонов

