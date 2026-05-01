В ВСУ допустили сценарий российского ядерного удара

Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Елизаров: ВС РФ могут нанести тактический ядерный удар

Россия может использовать тактическое ядерное оружие по Украине. Такое мнение высказал замкомандующего воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Елизаров, пишет «Страна.ua».

«Если мы поднимем свою эффективность и увеличим количество ущерба (...) они могут себе сказать, что давайте их повоспитываем тактическим ядерным оружием», — сказал он.

По мнению Елизарова, такой сценарий возможен в том случае, если Украина будет бить по территории РФ баллистическими ракетами.

26 февраля члены ГД РФ проголосовали за направление в парламент Германии обращения, касающегося появившейся информации о возможной передаче западными странами ядерного оружия Украине. Речь идет о заявлении российской Службы внешней разведки о том, что Париж и Лондон готовятся вооружить Киев ядерной бомбой.

В конце апреля выяснилось, что парламент Германии все еще не ответил на обращение Государственной думы РФ о возможной передаче Великобританией и Францией ядерных компонентов Украине.

Ранее Зеленский высказался о важности ядерного оружия для Украины.

Михаил Миронов

