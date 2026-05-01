«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России

Британия и страны Европы формируют объединенные ВМС для противостояния России

Великобритания и еще девять европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы для «сдерживания будущих угроз со стороны России». Ожидается, что они будут действовать в качестве «дополнения к НАТО». Почему этот проект скорее напоминает «потешную флотилию» и при чем тут высказывание Никиты Хрущева — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Британия представила план создания военно-морского альянса на базе Объединенных экспедиционных сил (JEF, Joint Expeditionary Force) из 10 стран Северной Европы для противодействия морской угрозе со стороны России.

Первый морской лорд (главнокомандующий ВМС Соединенного Королевства) сэр Гвин Дженкинс пояснил, что инициатива направлена на защиту Северо-Западной Европы, Северной Атлантики и Крайнего Севера. Командование вновь сформированным объединением будет осуществляться из Нортвуда (Лондон). В состав этого альянса войдут Британия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Норвегия, страны Балтии и Нидерланды.

Сэр Дженкинс пояснил, что многонациональные военно-морские силы во главе с Британией будут иметь возможность заменять, обмениваться и комбинировать оборудование, боеприпасы и персонал. Они будут использовать общие системы и платформы, цифровые сети, логистику и запасы.

Сэр Гвин Дженкинс инспектирует свой первый парад в качестве генерал-коменданта Королевской морской пехоты, 2022 год. Источник: royalnavy.mod.uk

«Моя цель — создать военно-морские силы, которые будут тренироваться, проводить учения и готовиться вместе. Силы, способные немедленно вступить в бой в случае необходимости, обладающие реальными возможностями, реальными военными планами и реальной интеграцией», — пояснил первый морской лорд.

Цель — война с Россией

Не с тренировок морскому лорду надо начинать подобные выступления. Как известно, любой союз, целью которого не является намерение вступить в войну, бесполезен и не имеет никакого смысла. Так что с первых строк сэру Дженкинсу следовало бы сказать, что цель создания нового формирования – война с Россией.

И в целом, к выступлению первого морского лорда сэр Гвин Дженкинс гораздо больше вопросов, чем ответов.

Ведь так называемые JEF (Joint Expeditionary Force) в том же составе существуют уже с 2014 года. Штаб-квартира как находилась, так и находится в Нортвуде. Если по плану Лондона речь идет о создании некоего военно-морского альянса (многонациональных военно-морских сил, по словам Дженкинса) на базе JEF из 10 стран Северной Европы, то что это означает с точки зрения организационно-штатных мероприятий? Перевод Joint Expeditionary Force на другие штаты? Повышение должностных категорий и званий руководящего состава JEF? Если речь идет о создании военно-морского альянса, то что собой в таком случае этот союз будет представлять? Объединенные военно-морские силы? Тогда необходимо разъяснить, чем этот альянс кардинально отличается от JEF.

Следует учесть и еще одно важное обстоятельство. В том же Нортвуде дислоцируется Объединенное командование военно-морских сил НАТО. Как новые «многонациональные военно-морские силы» будут сочетаться с этой структурой? Не возникнет ли в этом случае путаница в командовании и элемент двоевластия? Ведь вполне создастся ситуация как в киноленте «Чапаев»: «Кто командир дивизии – ты или я? Ты. И я».

И нет ясного ответа, новая структура будет дополнять ОВМС НАТО? Или замещать? Или она создается в противовес?

Или первый морской лорд сэр Гвин Дженкинс пришел к выводу, что дни НАТО уже сочтены и надо на его развалинах создавать новые структуры и формирования?

Ведь можно прийти и к такому заключению, поскольку планы Дженкинса не предполагают наличия ВМС США в его формировании. В The Guardian уже уточнили, что Соединенные Штаты Америки в состав объединенных ВМС не войдут. При этом рассматривается возможность участия Канады в этом формировании.

Тогда возникает вопрос – это как?

Флот номер один коллективного Запада (ВМС США) не будет участником этого союза? Тогда и многонациональные ВМС сэра Гвина Дженкинса будут по большей части представлять собой потешную флотилию, укомплектованную эстонскими и латышскими моторными лодками.

Все-таки на основе планов первого морского лорда можно сделать вывод, что не все благополучно в морской части НАТО, если возникает необходимость в создании подобных формирований.

Слова Хрущева — в жизнь

И в заключение. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. А вот планы сэра Гвина Дженкинса вполне могут привести к ракетно-ядерному конфликту, причем развязанному исключительно по вине коллективного Запада.

Первый секретарь ЦК КПСС Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле «Восток-1», 12 апреля 1961 года. Источник: РИА Новости

Первому морскому лорду все-таки следует напомнить слова Никиты Хрущева. Ранее считалось, что подобное не более чем легенда. Но сын первого секретаря ЦК КПСС Сергей Хрущев незадолго до своей кончины подтвердил, что все это было на самом деле.

Никита Сергеевич в частной беседе с английскими политиками в ответ на их выпады сказал:

«Две-три термоядерные бомбы – и ваш непотопляемый авианосец навеки скроется в водах Атлантического океана».

Организационные рвения и пыл первого морского лорда сэра Гвина Дженкинса вполне могут привести к тому, что слова Никиты Сергеевича будут воплощены в жизнь.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).