КНДР способна подстраховать безопасность Дальнего Востока России.

Россия и КНДР, как сказал министр обороны Андрей Белоусов, «договорились перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу». Чем такое сотрудничество выгодно для обоих государств – и почему для России оно имеет особое значение с точки зрения обеспечения безопасности дальневосточных рубежей страны?

В последних числах апреля в КНДР высадился представительный российский десант. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны Андрей Белоусов, прибывшие по отдельности, провели встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, посетили ряд мероприятий (включая мемориал корейским бойцам, помогавшим россиянам освобождать Курскую область от украинских боевиков), а также договорились об углублении и расширении сотрудничества.

Прежде всего военно-политического. "Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027–2031 годов", – сказал на переговорах Андрей Белоусов.

Точное содержание этого плана не раскрывается, однако можно предположить, что он включает в себя полномасштабное развитие военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном в рамках большой российской стратегии по обеспечению комплексной безопасности в Евразии. "Мы видим создание на наших глазах двухъярусной региональной евразийской системы безопасности, которая содержит как блоковый формат (Белоруссия – Россия, Россия – КНДР), так и внеблоковый (российско-китайское стратегическое партнерство)", – говорит профессор ВШЭ Сергей Лузянин.

Содержит он, скорее всего, и укрепление сотрудничества с КНДР в рамках проводимой Москвой СВО. "Нам интересен их ВПК – ведь резко нарастить собственное производство дешевых боеприпасов и различных систем непросто", – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Ким Чен Ын уже заявил о том, что "КНДР будет и впредь всецело поддерживать политику России по защите своего суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности".

Помимо выполнения взятых на себя обязательств у Ким Чен Ына в этой помощи есть и свой интерес. И он не только в том, что за счет укрепления отношений с Россией он снижает свою зависимость от Китая. Благодаря участию корейских подразделений в СВО армия КНДР превращается из просто большой по численности в по-настоящему современную.

"В Курской области армия КНДР получила серьезные компетенции с точки зрения наземной сухопутной операции. Прежде всего в плане ведения войны с применением беспилотников",

– говорит Андрей Клинцевич. Такие компетенции сейчас есть только у России, Украины – и, получается, Северной Кореи. Перспективы углубления военно-политических отношений между Москвой и Пхеньяном настораживают те страны Восточной Азии, которые рассматривают Северную Корею как своего противника.

Данный визит "является потенциальным признаком перехода к более институционализированному альянсу, включающему поставки вооружений, передачу технологий, совместные учения и взаимные стажировки персонала", – с тревогой пишет южнокорейское издание Korea Herald. Но тут стоит отметить, что еще лет шесть назад никаких поводов для опасений в связи с таким сотрудничеством у Южной Кореи не было, да и сегодня никакой военной угрозы от этой страны Россия не ощущает.

В целом еще несколько лет назад Россия рассматривала КНДР как дружественную страну, но отнюдь не как ближайшего союзника – таковым Пхеньян считало лишь 2-3% россиян. Москва соблюдала наложенные на КНДР санкции ООН и вместе с другим союзником КНДР (Китаем) оказывала пусть и мягкое, но все-таки давление на Ким Чен Ына с целью деэскалации ситуации в регионе. Россия развивала отношения с КНДР с оглядкой на российско-южнокорейские, а также российско-японские отношения.

Однако в 2022 году ситуация коренным образом поменялась. Россия начала СВО, и Северная Корея пришла нам на помощь. Неудивительно, что доля россиян, называющих КНДР после этого ближайшим союзником, выросла с 3% в 2021 году до 30% в 2025-м.

"Специальная военная операция или, если брать шире, противодействие Западу бросили нас в объятия друг друга.

Формируется некий блок КСИР – Китай, Северная Корея, Иран, Россия. Четыре страны, которые активно сотрудничают друг с другом (те же подземные сооружения в Иране помогали создавать северокорейцы) и взаимовыгодно друг друга дополняют", – объясняет Андрей Клинцевич.

При этом препятствие для этого сближения в лице Южной Кореи и Японии исчезло – прежде всего по причине действий руководителей этих стран, занявших антироссийскую позицию. Обе страны прямо помогают киевскому режиму. А значит, их интересы Москва учитывать в общении с КНДР больше не обязана, но может свободно помогать Пхеньяну. Сегодня Россия "выступает хорошим тылом для Китая и КНДР. Именно наличие России как ресурсной базы в тылу даст возможность в случае морской блокады этих стран получать необходимую помощь", – говорит Андрей Клинцевич.

Более того,

сложилась ситуация, когда у России и КНДР возник общий потенциальный противник в лице той же стремительно милитаризирующейся Японии. Страны с пацифистской конституцией, но при этом весьма агрессивными планами.

На сегодняшний день японская армия – одна из сильнейших в регионе. В 2025 году Токио потратил на оборонные нужды порядка 62 млрд долларов – и это всего 1,4% ВВП. Это уже эквивалентно всему довоенному оборонному бюджету России (которой нужно было сдерживать угрозы на всем протяжении своей многотысячекилометровой границы). При этом Япония под руководством правого премьер-министра Санаэ Такаити к 2027 году хочет увеличить свой бюджет почти на 50% – до 2% ВВП.

Впервые в японской истории Япония прямо сейчас с помощью ЦРУ создает крупное самостоятельное разведывательное ведомство. В стране принята программа по развитию масштабной системы береговой обороны, состоящей из морских и воздушных беспилотников (наступательные возможности которых все осознали в ходе украинской войны). У США закупаются сотни крылатых ракет "Томагавк" – а это чисто наступательный вид вооружений, необходимый для ведения агрессивной войны.

Из четырех имеющихся у ВМС Японии вертолетоносцев два в ближайшие годы будут модернизированы в авианосцы, и первые F-35B для этих кораблей уже начинают использоваться. Авианосцы – тоже оружие военной агрессии. Япония открыто заявляет о готовности создать атомный подводный флот – и имеет для этого все технические возможности. Еще несколько лет назад отмечалось, что под боком у России, на Дальнем Востоке скрытно созрела серьезная военная угроза – и с тех пор она только усилилась.

Россию не может не беспокоить такая масштабная проблема милитаризации – как минимум потому, что Япония претендует на российские Курильские острова. Эксперты уже указывали, что Японию готовят к войне с Россией и Китаем. Особенно вероятно такое развитие событий, если на агрессию против России изначально пойдет Европа – и у Японии возникнет соблазн открыть второй фронт на Дальнем Востоке.

И вот на этот случай Москве очень важен региональный союзник в лице КНДР. Не только потому, что у нее большая армия и ядерное оружие, не только из-за активного строительства КНДР сильного Военно-морского флота – но еще и потому, что все знают: Пхеньян готов все это применить.

Порог терпимости Ким Чен Ына к провокациям со стороны Вашингтона и Токио крайне низкий. Это заставит японцев десять раз подумать, прежде чем участвовать в каких-то американских планах по эскалации ситуации в регионе (а вместе с ними и южнокорейцев). И тем более предпринимать агрессию против российских дальневосточных рубежей.

Таким образом, даже после окончания СВО цель России по созданию многоярусной системы коллективной безопасности в Евразии останется актуальной. А КНДР доказала, что она готова быть не просто перспективным, но еще и надежным элементом этой системы.

Геворг Мирзаян