ВМФ России получил «Полярный»

ВМФ России получил новейший морской тральщик «Полярный»

Военно-морской флот (ВМФ) России получил новейший морской тральщик «Полярный» проекта 12700 «Александрит». Об этом сообщает ТАСС.

Церемония подъема Андреевского флага и ввода тральщика в состав ВМФ состоялась в четверг, 30 апреля, в Балтийске. Мероприятие прошло под руководством командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова.

В декабре заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин после церемонии спуска на воду 11-го тральщика проекта 12700 (корабля «Дмитрий Лысов») сообщил, что Средне-Невский судостроительный завод построит еще не менее двух-трех десятков кораблей проекта 12700 «Александрит».

«Полярный» стал десятым кораблем проекта 12700 «Александрит». Водоизмещение корабля — 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода (при полном водоизмещении) — 16,5 узла, экипаж — более 40 человек.