Военное обозрение

Оптоволоконный дрон «Хизбаллы» впервые атаковал ЦАХАЛ на территории Израиля

Израильские источники сообщают, что бойцы базирующейся в Ливане шиитской военизированной группировки «Хизбалла» впервые провели успешную атаку на территории Израиля по военнослужащим ЦАХАЛ ударным беспилотником с управлением через оптоволоконный кабель.

В результате удара оптоволоконного дрона 12 солдат ЦАХАЛ были ранены сегодня в районе сельскохозяйственной общины (мошав) Шомера в Западной Галилее недалеко от границы с Ливаном. Двое находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения.

Ударный дрон шиитских бойцов поразил бронемашину, которая загорелась. В результате также сдетонировали находившиеся рядом боеприпасы. Несмотря на то, что «Хизбалла» все чаще применяет для атак по израильской технике беспилотники, в ЦАХАЛ все никак не могут озадачиться установкой антидроновой защиты. Редко можно увидеть танк «Меркава» с козырьком на башне, который слегка защищает только от сбросов взрывчатки.

В последних столкновениях между армией Израиля и «Хизбаллой» на передний план вышло новое оружие. Сообщается, что «Хизбалла» все чаще использует небольшие дроны-камикадзе с оптоволоконным кабелем, не подверженные воздействию систем радиоэлектронного подавления, на линии границы северного Израиля и Ливана.

Один израильский военный чиновник заявил, что оптоволоконные дроны представляют собой новую угрозу, возникшую в последний период конфликта с «Хизбаллой». По словам чиновника, «Хизбалла» обратилась к этим небольшим беспилотным системам из-за успешности израильской ПВО против крупных ракет, реактивных снарядов и классических дронов.

В армии Израиля считают, что эти дроны производятся на месте и их легко подготовить. Сообщается, что эти системы могут быть изготовлены из простого гражданского БПЛА, небольшого количества взрывчатки и доступных на рынке оптоволоконных кабелей.

Эксперты отмечают, что эта технология, широко применяемая в войне на Украине, представляет серьезную угрозу для израильских военных в приграничной с Ливаном зоне.

  • 01.05 13:07
  • 28
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 01.05 12:25
  • 15648
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.05 10:17
  • 5
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 01.05 09:58
  • 1116
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 01.05 07:21
  • 6
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 01.05 04:47
  • 0
Комментарий к "«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России"
  • 01.05 03:46
  • 0
Комментарий к "Конфликт в Персидском заливе показал эффективность российской системы ПВО"
  • 01.05 02:08
  • 1
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 01.05 01:58
  • 1
Искусственный интеллект на поле боя
  • 30.04 23:53
  • 0
Комментарий к "Высокотехнологичные подводные лодки Путина бросают вызов НАТО в глубинах Атлантики (Bloomberg, США)"
  • 30.04 17:37
  • 0
Комментарий к "Названо наводящее ужас на ВСУ в тылу российское оружие"
  • 30.04 14:49
  • 1
НПЦ «ЭЛВИС» сорвал сроки разработки российского микропроцессора на замену микросхем Texas Instruments — компанию оштрафовали
  • 30.04 12:29
  • 1
Пакистан успешно испытал ракетную систему Fatah-2 дальностью 400 км
  • 30.04 11:48
  • 2
«Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию для защиты населения, объектов и территорий на дебютном форуме по безопасности
  • 30.04 10:50
  • 1
"Убийцей беспилотников" после небольшой доработки может стать ЗПУ-4