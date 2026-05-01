Оптоволоконный дрон «Хизбаллы» впервые атаковал ЦАХАЛ на территории Израиля

Израильские источники сообщают, что бойцы базирующейся в Ливане шиитской военизированной группировки «Хизбалла» впервые провели успешную атаку на территории Израиля по военнослужащим ЦАХАЛ ударным беспилотником с управлением через оптоволоконный кабель.

В результате удара оптоволоконного дрона 12 солдат ЦАХАЛ были ранены сегодня в районе сельскохозяйственной общины (мошав) Шомера в Западной Галилее недалеко от границы с Ливаном. Двое находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения.

Ударный дрон шиитских бойцов поразил бронемашину, которая загорелась. В результате также сдетонировали находившиеся рядом боеприпасы. Несмотря на то, что «Хизбалла» все чаще применяет для атак по израильской технике беспилотники, в ЦАХАЛ все никак не могут озадачиться установкой антидроновой защиты. Редко можно увидеть танк «Меркава» с козырьком на башне, который слегка защищает только от сбросов взрывчатки.

В последних столкновениях между армией Израиля и «Хизбаллой» на передний план вышло новое оружие. Сообщается, что «Хизбалла» все чаще использует небольшие дроны-камикадзе с оптоволоконным кабелем, не подверженные воздействию систем радиоэлектронного подавления, на линии границы северного Израиля и Ливана.

Один израильский военный чиновник заявил, что оптоволоконные дроны представляют собой новую угрозу, возникшую в последний период конфликта с «Хизбаллой». По словам чиновника, «Хизбалла» обратилась к этим небольшим беспилотным системам из-за успешности израильской ПВО против крупных ракет, реактивных снарядов и классических дронов.

В армии Израиля считают, что эти дроны производятся на месте и их легко подготовить. Сообщается, что эти системы могут быть изготовлены из простого гражданского БПЛА, небольшого количества взрывчатки и доступных на рынке оптоволоконных кабелей.

Эксперты отмечают, что эта технология, широко применяемая в войне на Украине, представляет серьезную угрозу для израильских военных в приграничной с Ливаном зоне.