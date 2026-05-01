Российские ученые изобрели патрон для гладкоствола, «ослепляющий» FPV-дроны

Российские ученые запатентовали боеприпас, который в зоне СВО может стать настоящим спасением для пехоты.

Как сообщает РИА Новости, разработан специальный патрон для гладкоствольных ружей. Он не уничтожает дрон, а «ослепляет» его.

Принцип прост и гениален. Вместо дроби – цветной материал с высокой адгезией (попросту – липкая краска). При выстреле пороховые газы рассеивают ее широким фронтом, создавая перед летящим беспилотником непрозрачное облако.

Краска налипает на объектив видеокамеры, из-за чего оператор теряет картинку – вместо него цветное пятно на весь экран. Управлять дроном после этого невозможно. Важно, что ветром такая краска не сдувается как раз благодаря своей липкости.

Авторы разработки утверждают, что решение промышленно применимо, масштабируемо и является новаторским. В открытых источниках аналогов такому патрону не нашли.

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сегодня эффективны, но дороги и сложны. А гладкоствольное ружье с таким патроном – это доступное и простое средство. Им можно вооружить охранников стратегических объектов, экипажи бронемашин или простых пехотинцев. Разработка пока на стадии патента, но перспективы на фронте у нее большие.