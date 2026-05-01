Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Прессе стали доступны решения совета директоров крупнейшего космического игрока наших дней. Выяснилось, что по ним Илон Маск должен получить 200 миллионов акций компании при достижении двух целей, каждая из которых больше похожа на научную фантастику, чем реальность. Эти данные еще раз подкрепили то, о чем Naked Science уже писал ранее: SpaceX, вопреки тезисам ряда СМИ, по-прежнему нацелена и на колонизацию Марса.

Агентство Reuters ознакомилось с выдержками из бумаг компании о ее решениях 2026 года. Напомним: SpaceX планирует в этом году выйти на размещение акций на бирже, исходя из оценки своей стоимости в 1,75 триллиона долларов (на уровне ВВП Франции или Британии, например). Хотя на размещении будет продана лишь небольшая часть акций, этого должно хватить, чтобы организация получила больше средств, чем все космические агентства мира в 2026 году вместе взятые (причем с большим отрывом).

Цель размещения понятна: SpaceX продолжает доводку крупнейшей ракеты в истории, и к тому же — первой, полностью многоразовой. Starship уже три года ведет летные испытания, которые пока явно не близки к завершению. Однако основная часть предполагаемых трат компании придется даже не на него, а на планируемое развертывание орбитальных дата-центров для нейросетей. В этом Маск — по мнению ряда отраслевых наблюдателей, ошибочно — видит главный рыночный сегмент для SpaceX.

Чтобы сохранить контроль над компанией даже после серии выпуска ею дополнительных акций, Маск согласовал с советом директоров определенный план выплаты ему вознаграждения в виде 200 миллионов «суперголосующих акций». Точную их стоимость в будущем оценить сложно, но она должна колебаться от сотен миллиардов до более чем триллиона долларов. В любом случае, это должно стать крупнейшим разовым вознаграждением в истории человечества. Он получит его после достижения двух условий.

Во-первых, SpaceX должна достигнуть рыночной стоимости в 7,5 триллиона долларов. На данный момент номинальный годовой ВВП лишь двух стран мира (КНР и США) превышает эту цифру, все остальные экономики мира отстают. Теоретически, однако, это вполне достижимые цифры, они всего в четыре раза выше исходной стоимости компании. Другие организации Илона Маска за время его управления показали намного более высокую динамику стоимости, чем четырехкратный рост.

Во-вторых, компания под его руководством должна создать колонию на Марсе с населением в миллион человек. Эта цель выглядит существенно более сложной в реализации. Специалист по рынкам Эрик Хоффман дал Reuters по этому поводу такой комментарий:

«Я не физик и не астроном, поэтому даже не знаю, с чего начать. Планка оценки этой цели — было ли такое достигнуто в человеческой истории? Нет. Значит, это сложно в реализации».

Как Naked Science уже разбирал в отдельном материале, технически задача построения миллионной колонии на Марсе достижима. Но лишь при условии реализации полноценной многоразовости обеих ступеней Starship, то есть резкого снижения стоимости космических полетов — буквально до сотни долларов за килограмм полезной нагрузки на низкой околоземной орбите и ниже.

Дополнительной проблемой в реализации этого плана может стать тот факт, что он поставит SpaceX на одну доску с ведущими государствами планеты по требуемым техническим возможностям, экономическому весу и даже контролируемой территории. Как мы уже писали, Маск ставит целью начало процесса терраформирования Красной планеты. Согласно некоторым современным научным работам, поднять температуру на Марсе до средней современной земной можно в относительно короткие сроки. Но вот превращение местной атмосферы в пригодную для дыхания — процесс, который неизбежно потребует веков.

Эксперты также отмечают, что это первый случай (кроме Tesla ранее), когда план вознаграждения фактического главы компании рассчитывается на основе нефинансовых показателей (имея в виду цель марсианской колонии). Это также подчеркивает то, насколько влияние SpaceX выделяет ее среди обычных рыночных игроков.

Отношения земных правительств к целям Маска до недавних пор было крайне сдержанным: NASA несколько лет назад поменяло свои нормативы по радиации так, чтобы полет к четвертой планете для ее астронавтов стал невозможным без особых разрешений. Маск, напротив, полагает, что какие-то дополнительные меры радзащиты для этого не нужны. Российское политическое руководство и даже сотрудники космической отрасли и вовсе полагают, что путешествие к Марсу для людей кончится слабоумием или смертью от рака, хотя, как мы подробно разбирали здесь, с научной точки зрения ситуация существенно менее однозначна.

Из этого следует, что в ближайшие десятилетия (за исключением варианта гибели Маска) государства Земли станут перед сложным выбором. Если они продолжат дистанцироваться от массовых полетов к Марсу, контроль над ним получит компания, с которой ни у одного госаппарата нашей планеты нет по-настоящему хороших отношений. Если же NASA и США пойдут на участие в марсианских планах Маска, они будут ведомыми, а ключевое влияние на происходящее в ходе крупной колонизации впервые в XXI веке окажется у частного лица.