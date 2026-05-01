На "Северной верфи" запустили новый участок механической обработки

На "Северной верфи" открыли новый участок механической обработки, который поможет увеличить мощности цеха почти вдвое. Как рассказали в пресс-службе предприятия, подразделение создали на базе бывшего ремонтно-механического участка, и теперь это полноценная часть механомонтажного цеха. Для работы использовали как современные технологии, так и внутренние резервы: часть станков перевели с других площадок и полностью восстановили.

На новом производстве выполняют все основные операции. Здесь работают токарные, фрезерные, сверлильные и ленточнопильные станки, задействовано оборудование для лазерной резки и листозачистки. Собственный участок позволяет заводу делать нужные детали самостоятельно. Это избавляет от необходимости ждать внешних поставок и значительно ускоряет строительство судов, отметили в пресс-службе "Северной верфи".

Участок механической обработки "Северная верфь"

Сегодня на участке трудятся порядка 50 специалистов, но набор продолжается. Заводу нужны квалифицированные токари, фрезеровщики и операторы станков с ЧПУ. В планах предприятия организовать работу в три смены, чтобы оборудование не простаивало, а производственный потенциал завода использовался максимально эффективно.

Для комфорта и удобства персонала на участке также предусмотрена современная комната приема пищи, оснащенная новым оборудованием, холодильниками, вместительными шкафами и микроволновыми печами.

"Мы постепенно начинаем возрождать машиностроение на заводе. В планах – расширение номенклатуры производства, чтобы часть необходимых деталей делать на своих мощностях и не тратить время на ожидание поставок", – рассказал врио гендиректора "Северной верфи" Василий Волегов.