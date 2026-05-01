Деловая газета "Взгляд"

На космодроме Восточный установили стенд для новейшего космического корабля

Космодром Восточный
Источник изображения: @ Артем Пылаев/Роскосмос Медиа/ТАСС

В монтажно-испытательном корпусе завершилась сборка технологического комплекса с подъемными механизмами для предстартового обслуживания возвращаемого аппарата перспективного пилотируемого корабля.

В монтажно-испытательном корпусе космодрома установлено оборудование для работы с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения, передает ТАСС.

Информацию об этом подтвердили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

"На Восточном смонтировали стенд для обслуживания и подготовки возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля нового поколения. В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов космодрома Восточный смонтировали стенд для обслуживания и подготовки возвращаемого аппарата", – говорится в официальном сообщении.

Новая конструкция включает подъемные механизмы, заправочные магистрали и системы управления. Также в ее состав входят агрегаты для подачи газов, жидкостей и электроэнергии, необходимые для предстартовой подготовки.

В конце прошлого года стало известно о планах использовать ракеты семейства "Ангара" для вывода на орбиту различных аппаратов. Среди них орбитальная обсерватория "Спектр-УФ", модули перспективной Российской орбитальной станции и новый пилотируемый корабль для доставки экипажей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на космодроме Восточный официально заработал стартовый стол для ракет семейства "Ангара".

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал появление третьей пусковой площадки для легких носителей.

Мария Иванова

