ВС Австралии закупят дополнительные РСЗО HIMARS и ракеты PrSM

ЦАМТО, 30 апреля. По информации Минобороны Австралии, правительство страны приняло решение о покупке дополнительных РСЗО HIMARS, а также высокоточных ударных ракет PrSM (Precision Strike Missile).

На эти цели в течение следующего десятилетия будет выделено 2,3 млрд. австр. долл. (1,7 млрд. долл. США) для расширения возможностей СВ Австралии по нанесению ударов на большую дальность.

Данный шаг предпринят по итогам проведенного Министерством обороны конкурсного отбора. По заявлению правительства, решение соответствует Национальной стратегии обороны до 2026 года, где возможность нанесения ударов на большую дальность определена как ключевое требование к национальной обороне.

Решение также предусматривает формирование второго полка огневых средств большой дальности на полигоне Эдинбург в Южной Австралии. Официальные лица заявили, что второй полк значительно расширит возможности ВС Австралии по поражению целей на дальностях до 500 км.

Ожидается, что модернизация ракеты PrSM позволит в перспективе увеличить ее дальность поражения до 1000 км. Принятие PrSM на вооружение усилит возможности Австралии по реагированию на чрезвычайные ситуации в регионе, и действовать совместно с союзными силами.

РСЗО HIMARS уже состоят на вооружении первого полка огневых средств большой дальности. Пусковые установки демонстрировались во время учений Talisman Sabre 25, в ходе которых на два года раньше первоначально запланированного срока состоялся запуск ракеты PrSM. Второй полк дополнит оснащенный HIMARS первый, предоставив мобильную платформу для нанесения ударов на большие расстояния.

PrSM Inc.1 представляет собой 432-мм ракету класса "земля-земля" с дальностью стрельбы более 499 км. Она оснащена инерциальной навигационной системой с коррекцией по сигналам GPS и осколочно-фугасной боевой частью, разработанной для обеспечения максимальной поражающей способности при стрельбе по площади. Ведется разработка версий, обладающих улучшенными характеристиками.

В целом в рамках недавно опубликованной Комплексной инвестиционной программы 2026 года власти Австралии планируют в течение следующего десятилетия инвестировать до 37 млрд. австр. долл. в системы наведения и возможности нанесения ударов на большие расстояния, оснастив данными средствами ВМС, ВВС и СВ страны.

Австралия также стремится создать собственные мощности по производству реактивных снарядов и ракет, используемых РСЗО HIMARS.

В начале апреля 2026 года был проведен испытательный пуск первого управляемого реактивного снаряда GMLRS австралийской сборки. Кроме того, в прошлом году Австралия и США инициировали программу сотрудничества с целью создания базы для организации производства в стране ракет PrSM.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Австралии приобрело первые 42 РСЗО HIMARS в рамках программы Land-8113 Phase.1. В мае 2022 года Госдепартамент США одобрил поставку правительству Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 20 РСЗО M142 HIMARS, боеприпасов, сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 385 млн. долл.

В августе 2023 года Госдепартамент США одобрил поставку 22 дополнительных M142 HIMARS, боеприпасов и другого сопутствующего оборудования на сумму до 975 млн. долл.

Первая пара РСЗО HIMARS была доставлена в Австралию в марте 2025 года. Как планируется, полностью поставка первых двух партий будет завершена к 2027 году.

В сентябре 2025 года Госдепартамент США одобрил поставку Австралии третьей партии из 48 РСЗО M142 HIMARS, сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 705 млн. долл.