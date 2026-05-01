«Ростех» назвал условие для гарантированного обнаружения БПЛА

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters
Эшелонированная система защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволит гарантированно обнаруживать атакующие объекты дроны. Условие для максимальной эффективности защитных систем назвала заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (входит в «Росэл» госкорпорации «Ростех») Наталия Котляр в интервью газете «Красная звезда».

Она подчеркнула, что для эшелонированного прикрытия необходимо создать на объекте несколько рубежей защиты. «Это технически выверенное сочетание разнородных средств обнаружения и противодействия БПЛА, позволяющее элементам системы гарантированно засекать беспилотники различного типа и взаимно страховать друг друга при воздействии на них», — сказала Котляр.

Она добавила, что в последнее время повысился спрос на установку не только комплексов подавления, но и средств кинетического поражения потенциально опасных целей. По словам представителя НИИ, «Ростех» способен построить эшелонированную систему защиты от БПЛА при наличии запроса от заказчиков.

Ранее в апреле стало известно, что холдинг «Росэл» начал госиспытания чип-фильтров «Подорожник», которые защитят БПЛА от воздействия систем радиоэлектронной борьбы.

