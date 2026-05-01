Минобороны Латвии поставит Украине дополнительные бронемашины CVR(T)

ЦАМТО, 30 апреля. Минобороны Латвии 28 апреля сообщило о получении от правительства страны одобрения плана поставки Украине дополнительных гусеничных бронированных разведывательных машин CVR(T).

Как заявил министр обороны Андрис Спрудс, учитывая текущие потребности Вооруженных сил Украины, Латвия будет поставлять Украине дополнительные гусеничные бронемашины CVR(T) столько, сколько потребуется.

Министерство подчеркнуло, что поставки бронемашин на Украину не повлияют на боевые возможности Вооруженных сил страны.

В настоящее время Латвия продолжает оказывать военную помощь Украине. В 2024 году между Латвией и Украиной было заключено двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке и обязательствах в области безопасности. В 2025 году военная помощь Украине достигла 0,3% валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии, а в 2026 году данный показатель должен составить 0,25% ВВП.

Как заявлено, в 2026 году Латвия окажет поддержку Украине за счет закупки продукции военного назначения у национальных производителей. Кроме того, Латвия совместно с Великобританией возглавляет т.н. "Коалицию дронов" (Drone Coalition), проводит подготовку украинских военнослужащих, передает технику, вносит вклад в международные инициативы поддержки Украины, а также продолжает оказывать содействие усилиям Украины по вступлению в Европейский союз и НАТО.

Как сообщал ЦАМТО, поставки Украине бронемашин CVR(T) из состава ВС Латвии начались в сентябре 2024 года. Пакет помощи стоимостью 40 млн. евро включал передачу 9 БРМ. В 2025 году сообщалось о передаче еще 12 ед. CVR(T).

В марте 2026 года министр обороны Андрис Спрудс подтвердил поставки ВСУ бронемашин семейства CVR(T) из состава ВС Латвии и намерение продолжить их.

Передача CVR(T) стала возможной благодаря программе перевооружения СВ Латвии на боевые машины пехоты ASCOD Hunter (ASCOD-2) производства GDELS-Santa Barbara Sistemas (Испания). По мере принятия ASCOD Hunter на вооружение, ВС Латвии могут высвободить весь парк имеющихся CVR(T) для передачи Украине.

CVR(T) (Combat Vehicle Reconnaissance, Tracked) представляет собой семейство разработанных Alvis (ныне BAE Systems) в Великобритании в 1960-1970-х гг. легких гусеничных бронемашин. ВС Латвии первая партия CVR(T) была продана из наличия ВС Великобритании в 2014 году. В 2019 году был подписан контракт на поставку дополнительной партии техники. В настоящее время в составе ВС Латвии насчитывается около 197 ед. CVR(T) в различных вариантах.