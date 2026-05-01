Британия с союзниками формирует антироссийский альянс «северных флотов»

Источник изображения: topwar.ru

Британская пресса отмечает, что Лондон вместе со своими союзниками формирует многонациональный альянс «северных флотов», направленный против России. В рамках этого альянса объединенные под британским командованием силы будут использовать общие системы управления, сети и запасы, а также регулярно проводить совместные военные учения.

Как сообщает The Times, этот антироссийский альянс будет действовать в Северной Атлантике и Арктике. Британский генерал, начальник штаба Королевского флота Гвин Дженкинс назвал создание альянса флотов «поворотным моментом» и заявил о намерении подготовиться к возможному военному конфликту с Россией, который, по его мнению, может начаться уже в 2029 году. По словам Дженкинса, он возглавил британский флот в весьма непростой период: кризис на Ближнем Востоке выявил нехватку кораблей и плохую боеготовность шести эсминцев. Хотя Дженкинс не назвал состав стран-участниц антироссийского альянса, он упомянул Данию и Норвегию.

Как известно, в последнее время все чаще сообщается, что страны Европы заключают новые военные союзы и открывают совместные программы. При этом в подавляющем большинстве случаев эти действия ограничиваются оглашением договора о намерениях. Однако в данном случае речь идет о создании новых JEF – UK Joint Expeditionary Force – Объединенных экспедиционных сил, действующих на северном направлении. При этом, несмотря на то, что британский генерал не назвал точную географию действий новых межнациональных формирований, вероятнее всего, целью нового альянса, прежде всего, является создание угрозы Мурманской области и находящимся там российским военным базам. Таким образом, все очевиднее, что угрозы России со стороны Европы продолжают увеличиваться.

