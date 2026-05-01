Медведев назвал число заключивших контракты с ВС РФ в 2026 году

Медведев: военные контракты в 2026 году заключили уже 127 тыс. человек

С начала 2026 года контракты с Вооруженными силами РФ заключили уже 127 тыс. человек, еще 10 тыс. граждан вступили в ряды добровольцев. Об этом 30 апреля рассказал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в рамках выступления на марафоне «Знание. Первые».

Он уточнил, что в вопросе комплектования армии власти ориентируются на расчеты и соображения Министерства обороны и Генерального штаба. По его словам, в 2025 году для участия в объединенной группировке войск службу по контракту выбрали 450 тыс. человек. Медведев добавил, что статус добровольцев фактически приравнен к контрактной службе, так как бойцы выполняют аналогичные задачи.

«А в этом году, уже на сегодняшнюю дату, я посмотрел, как раз вчера, эту цифру назову: 127 тыс. наших граждан, наших ребят и девушек, заключили контракт о прохождении военной службы. Еще 10 тыс. заключили контракт о прохождении службы, но в добровольных формированиях», — отметил он.

Заместитель председателя Совбеза также подчеркнул, что на сегодняшний день Россия обладает всеми видами вооружений, которые есть у ее противников в лице Украины и стран Европы. Он отметил, что у страны имеется военная техника, аналогов которой в мире не существует.

Медведев пояснил, что речь идет не только о ракетах «Орешник» или беспилотных подводных аппаратах «Посейдон», но и о других перспективных образцах. Он отдельно обратил внимание на развитие сферы беспилотной авиации, указав, что России удалось с нуля создать всю линейку БПЛА: от малых коптеров до аппаратов самолетного типа.

Медведев 27 марта заявил, что более 80 тыс. россиян подписали с начала текущего года контракты о прохождении военной службы. По его словам, к названному ему числу также можно «плюсом» отнести и добровольцев. Полученная статистика, как заявил он, свидетельствует об очень масштабной прибавке в ряды Вооруженных сил (ВС) РФ военнослужащих.