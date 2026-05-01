Медведев отметил уникальность вооружений, имеющихся у России

Медведев: у противников России нет вооружений, которые имеются у нее

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. У противников России нет вооружений, которые есть у нее, речь не только об "Орешнике", есть и другие образцы, сказал зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"У нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас. Я имею в виду не только известный всем "Орешник" или грозный "Посейдон", есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду", - сказал Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые".

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что противник России не только Украина, но и десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с РФ.