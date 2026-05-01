Правит сигнал: фронтовые инженеры увеличили радиус применения ударных БПЛА

Новая наземная система управления позволяет беспилотникам работать на расстоянии до 70 километров и защищает операторов от обнаружения

На линии соприкосновения в приграничных районах Курской области начали применять систему управления беспилотниками, созданную самими бойцами. Станция обеспечивает устойчивую связь с дронами и позволяет поражать цели в глубоком тылу противника, оставаясь на безопасном расстоянии. Она помогает обходить помехи и сохранять контроль над аппаратом даже при активном радиоэлектронном подавлении.

Дальность БПЛА увеличена

Бойцы отряда «Яким» разработали собственную станцию управления для ударных БПЛА самолетного типа. Об этом «Известиям» сообщили в Центре беспилотных систем и технологий. Благодаря этой разработке дроны-камикадзе стали эффективнее. Новая станция позволяет управлять ими на расстоянии до 70 километров, при этом связь и видео не прерываются.

Устройство позволяет переключаться между различными частотами. Также к нему можно подключать выносные антенны и оптоволоконный кабель — это защищает дрон от вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые пытаются «заглушить» сигнал. Сейчас отряд использует несколько таких станций и планирует собирать новые, чтобы помочь другим подразделениям.

Ранее «Известия» рассказывали об этом спецподразделении. Отряд «Яким» из бригады «БАРС-Курск» работает в Курской области с прошлой осени. Он не только противодействует беспилотникам противника, но и служит площадкой для испытаний новых систем связи, радиоэлектронной борьбы и разведки, робототехники и средств разминирования.

На арене радиоэлектронного противостояния

Военный эксперт Юрий Лямин пояснил «Известиям», что модернизация беспилотников сегодня стала критически важной задачей. Линия боевого соприкосновения превратилась в арену постоянного радиоэлектронного противостояния.

— Первоочередная цель — наращивание дистанции. Если раньше дроны работали на 30–40 километров, то теперь планка поднялась до 70. Противник выводит артиллерию и штабы в глубину тыла, рассчитывая на неуязвимость. Оружие, не долетающее до цели, теряет смысл, — подчеркнул он.

По словам эксперта, внедрение выносных антенн и ретрансляторов — залог выживания расчетов. Раньше радиосигнал шел напрямую и противник легко вычислял местоположение станции управления, нанося по ней удары. Теперь антенна выносится вперед, а оператор находится в защищенном месте. Даже если противник обнаружит сигнал и уничтожит антенну, личный состав не пострадает.

— Но главное — это качество наведения. Спутниковая навигация под мощным воздействием РЭБ дает сбои, а инерциальные системы грешат погрешностями на длинных маршрутах. В итоге дрон может промахнуться, — добавил Юрий Лямин. — Стабильный видеоканал позволяет человеку видеть объект в реальном времени и корректировать полет до самого момента удара. Прямое визуальное управление гарантирует точность, недоступную автоматике.

По его оценке, подобные доработки превращают тактический дрон из «слепого» боеприпаса в высокоточный инструмент для поражения приоритетных целей — артиллерии, командных пунктов и складов.

Адаптивное производство

Главный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин отметил, что уровень компетенций бойцов на передовой стремительно растет. Военные действия стали жестким экзаменатором, который диктует необходимость быстрой модернизации техники.

— Нужно признать: инженеры и операторы на фронте обладают знаниями, превосходящими теоретическую базу многих НИИ. Темп изменений на линии соприкосновения настолько велик, что гражданская наука не успевает формировать учебные дисциплины. Парни создают материальную базу буквально на ходу, осваивая концепты, которые раньше существовали только на бумаге, — рассказал он «Известиям».

Эксперт уверен, что мы наблюдаем крах устаревшей модели, когда разработка делегировалась тыловым конструкторским бюро. Бюрократия замедляет процессы, а тыл не всегда понимает специфику фронтовых запросов.

— Адаптивное производство стало реальностью: малые серии и уникальные решения собираются там, где они требуются. Это единственный способ сохранять преимущество, — подытожил Дмитрий Кузякин. — Важно осознать: дальность полета БПЛА (будь то самолетный тип или мультикоптер) определяется не столько самим аппаратом, сколько возможностями наземной станции управления (НСУ). «Узким местом» почти всегда выступает радиоканал. Ребята на передовой точечно решают эту проблему. Создание станции с уверенным сигналом на 70 километров меняет тактические возможности подразделения. Главная задача сейчас — интегрировать полевые наработки в государственную промышленную систему.

Обеспечение безопасности военных колонн

Раннее «Известия» писали, что колонны военной техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начали сопровождать воздушные и наземные дроны. Перед машинами летят два квадрокоптера с видеокамерами, которые обследуют дорожное полотно и обочины. При обнаружении взрывоопасного предмета техника останавливается, и с одного из прицепов выгружают наземный робототехнический комплекс (НРТК) с манипулятором.

Оператор аппарата, ориентируясь на данные с квадрокоптеров, находит подозрительный объект. После этого робот с помощью манипулятора устанавливает на него накладной заряд и отходит на безопасное расстояние. Затем заряд подрывается и обнаруженный предмет уничтожается, рассказали собеседники.

Данная тактика проводки колонн уже применяется в зоне спецоперации.

Юлия Леонова