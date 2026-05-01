Войти
РИА Новости

"Ростех" может построить систему эшелонированной обороны от БПЛА

328
0
+1
Эмблема госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Систему эшелонированной обороны от беспилотников важных объектов, в том числе предприятий топливно-энергетического комплекса, можно построить на базе выпускаемых "Ростехом" устройств и комплексов, сообщила заместитель директора НИИ "Вектор" (входит в "Ростех") Наталия Котляр.

"При наличии потребности от заказчиков, Корпорация способна построить такую эшелонированную систему только за счет собственных изделий, и управлять ими и интегрировать в единое информационное поле будет также наш программно-аппаратный комплекс", - сказала Котляр в интервью газете "Красная звезда".

По ее словам, антидроновые решения Ростеха, работающие по принципу подавления беспилотников, ориентированы на крупные компании и корпорации.

"Например, это предприятия топливно-энергетического комплекса, транспортные компании с крупными логистическими хабами, оборонные предприятия, компании с критической инфраструктурой и прочие. Наши антидроновые технологии могут гибко подбираться под потребности каждого заказчика", - рассказала заместитель директора.

Она уточнила, что предприятия "Ростеха" производят полный набор комплексов и средств для организации эшелонированной системы защиты. В их числе - системы обнаружения, различные системы подавления, мощные системы РЭБ, зенитные ракетные комплексы, стрелковые комплексы поражения беспилотников и дроны-перехватчики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
