В "Ростехе" рассказали о росте спроса на системы защиты от БПЛА

"Ростех": спрос на системы защиты от БПЛА вырос в сотни раз с начала СВО

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спрос на системы защиты от беспилотников возрос как минимум в сотни раз с начала специальной военной операции, сообщила заместитель директора НИИ "Вектор" (входит в "Ростех") Наталия Котляр.

"Минимум в сотни раз", - ответила Котляр в интервью газете "Красная звезда" на вопрос о том, насколько вырос спрос на системы защиты от БПЛА с начала СВО.

По ее словам, антидроновые решения холдинга "Росэл" (куда входит "Вектор") применяются на большинстве федеральных объектов критической инфраструктуры, а также системообразующих предприятий российской экономики.