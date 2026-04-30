Войти
Военное обозрение

США разработали план нанесения «короткой и мощной» волны ударов по Ирану

Источник изображения: topwar.ru

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) разработало план нанесения «короткой и мощной» волны ударов по Ирану, чтобы вывести переговорный процесс по ядерной программе из тупика.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на три информированных источника. В результате ударов, которые могут затронуть объекты гражданской инфраструктуры, Вашингтон рассчитывает вынудить Тегеран вернуться за стол переговоров и проявить большую гибкость. Правда, стол переговоров для Ирана США готовят таким, чтобы сам Иран был, разве что, в качестве блюда из меню...

По данным издания, президент США Дональд Трамп отверг трехэтапное предложение Ирана, предполагающее открытие Ормузского пролива, снятие морской блокады и перенос переговоров по ядерной программе на более поздний срок. В интервью Axios Трамп заявил:

Блокада в некоторой степени эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как чересчур откормленный поросёнок. И им будет ещё хуже. У них не может быть ядерного оружия.

При этом он подчеркнул, что Тегеран хочет заключить сделку, чтобы снять блокаду, но сам он «не хочет этого делать, потому что не хочет, чтобы у них было ядерное оружие».

Трамп также разместил в соцсети сгенерированное ИИ изображение, где он держит пистолет, а на заднем плане в Иране взрываются бомбы, сопроводив публикацию словами:

Им лучше поскорее одуматься.

Высокопоставленный источник в иранских силах безопасности в ответ заявил государственной сети Press TV, что морская блокада США «скоро встретит практические и беспрецедентные действия», и подчеркнул, что «у терпения есть пределы».

На этом фоне цены на нефть продолжают расти. Стоимость фьючерсов на сорт Brent достигла $119 за баррель.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
AI
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:45
  • 26
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 30.04 17:37
  • 0
Комментарий к "Названо наводящее ужас на ВСУ в тылу российское оружие"
  • 30.04 14:49
  • 1
НПЦ «ЭЛВИС» сорвал сроки разработки российского микропроцессора на замену микросхем Texas Instruments — компанию оштрафовали
  • 30.04 12:58
  • 1114
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.04 12:29
  • 1
Пакистан успешно испытал ракетную систему Fatah-2 дальностью 400 км
  • 30.04 11:48
  • 2
«Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию для защиты населения, объектов и территорий на дебютном форуме по безопасности
  • 30.04 11:02
  • 3
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 30.04 10:50
  • 1
"Убийцей беспилотников" после небольшой доработки может стать ЗПУ-4
  • 30.04 09:48
  • 15641
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 06:33
  • 0
Комментарий к "У ВМС США появилась проблема: российский линкор с "гиперзвуком" (19FortyFive, США)"
  • 30.04 04:57
  • 0
Комментарий к "Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.04 03:55
  • 0
Комментарий к "ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок"
  • 30.04 03:33
  • 3
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 30.04 01:55
  • 1
Песков рассказал о формате парада в День Победы
  • 30.04 01:47
  • 38
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития