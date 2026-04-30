США разработали план нанесения «короткой и мощной» волны ударов по Ирану

Источник изображения: topwar.ru

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) разработало план нанесения «короткой и мощной» волны ударов по Ирану, чтобы вывести переговорный процесс по ядерной программе из тупика.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на три информированных источника. В результате ударов, которые могут затронуть объекты гражданской инфраструктуры, Вашингтон рассчитывает вынудить Тегеран вернуться за стол переговоров и проявить большую гибкость. Правда, стол переговоров для Ирана США готовят таким, чтобы сам Иран был, разве что, в качестве блюда из меню...

По данным издания, президент США Дональд Трамп отверг трехэтапное предложение Ирана, предполагающее открытие Ормузского пролива, снятие морской блокады и перенос переговоров по ядерной программе на более поздний срок. В интервью Axios Трамп заявил:

Блокада в некоторой степени эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как чересчур откормленный поросёнок. И им будет ещё хуже. У них не может быть ядерного оружия.

При этом он подчеркнул, что Тегеран хочет заключить сделку, чтобы снять блокаду, но сам он «не хочет этого делать, потому что не хочет, чтобы у них было ядерное оружие».

Трамп также разместил в соцсети сгенерированное ИИ изображение, где он держит пистолет, а на заднем плане в Иране взрываются бомбы, сопроводив публикацию словами:

Им лучше поскорее одуматься.

Высокопоставленный источник в иранских силах безопасности в ответ заявил государственной сети Press TV, что морская блокада США «скоро встретит практические и беспрецедентные действия», и подчеркнул, что «у терпения есть пределы».

На этом фоне цены на нефть продолжают расти. Стоимость фьючерсов на сорт Brent достигла $119 за баррель.