Войти
Ростех

Владимир Путин оценил технические возможности вертолета «Ансат» Национальной службы санавиации Ростеха

638
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

В рамках посещения Федерального центра медицины катастроф глава государства осмотрел выставку отечественных медицинских изделий и пообщался с пилотами НССА

Президент России Владимир Путин в сопровождении заместителя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава РФ. Глава государства осмотрел выставку отечественных медицинских изделий, где особое внимание было уделено в том числе деятельности Национальной службы санитарной авиации и ее специализированному вертолету «Ансат» производства холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Президент также отдельно пообщался с пилотами НССА.

В экспозиции было представлено инновационное отечественное оборудование для экстренной медицинской помощи, российские лекарственные препараты и мобильные лечебно-диагностические комплексы. Специализированный медицинский вертолет «Ансат» НССА стал одним из ее ключевых экспонатов.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал президенту о работе НССА, авиапарке службы и преимуществах медицинского «Ансата» для оперативных эвакуаций пациентов. Вертолет может преодолевать расстояние свыше 400 километров, его крейсерская скорость превышает 200 км/ч. У «Ансата» самая просторная грузопассажирская кабина в классе, позволяющая эвакуировать одного лежачего пассажира в сопровождении двух врачей. Благодаря высокой маневренности машина особенно эффективна в условиях плотной городской застройки. Для приземления ей достаточно небольшого участка площадью всего 15×15 метров.

Медицинский модуль вертолета позволяет оказывать первую помощь на месте происшествия, включая реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг жизненно важных функций во время транспортировки.

Татьяна Голикова, осматривая вертолет, подчеркнула: «Самое главное — отдаленные территории. Для нас это абсолютное спасение», отметив тем самым важную роль НССА в государственной системе здравоохранения. Служба помогает оперативно оказывать медпомощь и позволяет обеспечить равный доступ граждан к экстренной помощи независимо от места проживания.

Глава Минздрава РФ особенно подчеркнул мастерство пилотов НССА. Владимир Путин лично пообщался с командирами воздушного судна «Ансат» — Дмитрием Щукиным и Александром Хелимендиком, которые на постоянной основе выполняют медицинские эвакуации в Курской области, в том числе в зоне проведения контртеррористической операции.

В настоящее время авиапарк НССА насчитывает 76 специализированных медицинских вертолетов: 38 Ми-8 и 38 «Ансатов». Все воздушные суда оснащены современным оборудованием в соответствии с Приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 388н. Служба стала неотъемлемой частью государственной системы здравоохранения, ежегодно эвакуируя десятки тысяч пациентов. География присутствия НССА охватывает более 50 субъектов РФ и обеспечивает более 70% вертолетных медицинских эвакуаций в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

НССА продолжит выполнять важную роль в реализации государственных приоритетов, отраженных в Стратегии развития здравоохранения до 2030 года, спасая жизни и повышая доступность специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. Посещение выставки Владимиром Путиным подтвердило высокий уровень российской медицинской промышленности и единство усилий государства и специалистов в деле заботы о здоровье нации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ми-8
Компании
Вертолеты России
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:45
  • 26
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 30.04 17:37
  • 0
Комментарий к "Названо наводящее ужас на ВСУ в тылу российское оружие"
  • 30.04 14:49
  • 1
НПЦ «ЭЛВИС» сорвал сроки разработки российского микропроцессора на замену микросхем Texas Instruments — компанию оштрафовали
  • 30.04 12:58
  • 1114
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.04 12:29
  • 1
Пакистан успешно испытал ракетную систему Fatah-2 дальностью 400 км
  • 30.04 11:48
  • 2
«Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию для защиты населения, объектов и территорий на дебютном форуме по безопасности
  • 30.04 11:02
  • 3
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 30.04 10:50
  • 1
"Убийцей беспилотников" после небольшой доработки может стать ЗПУ-4
  • 30.04 09:48
  • 15641
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 06:33
  • 0
Комментарий к "У ВМС США появилась проблема: российский линкор с "гиперзвуком" (19FortyFive, США)"
  • 30.04 04:57
  • 0
Комментарий к "Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.04 03:55
  • 0
Комментарий к "ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок"
  • 30.04 03:33
  • 3
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 30.04 01:55
  • 1
Песков рассказал о формате парада в День Победы
  • 30.04 01:47
  • 38
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития