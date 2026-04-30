Владимир Путин оценил технические возможности вертолета «Ансат» Национальной службы санавиации Ростеха

В рамках посещения Федерального центра медицины катастроф глава государства осмотрел выставку отечественных медицинских изделий и пообщался с пилотами НССА

Президент России Владимир Путин в сопровождении заместителя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава РФ. Глава государства осмотрел выставку отечественных медицинских изделий, где особое внимание было уделено в том числе деятельности Национальной службы санитарной авиации и ее специализированному вертолету «Ансат» производства холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Президент также отдельно пообщался с пилотами НССА.

В экспозиции было представлено инновационное отечественное оборудование для экстренной медицинской помощи, российские лекарственные препараты и мобильные лечебно-диагностические комплексы. Специализированный медицинский вертолет «Ансат» НССА стал одним из ее ключевых экспонатов.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал президенту о работе НССА, авиапарке службы и преимуществах медицинского «Ансата» для оперативных эвакуаций пациентов. Вертолет может преодолевать расстояние свыше 400 километров, его крейсерская скорость превышает 200 км/ч. У «Ансата» самая просторная грузопассажирская кабина в классе, позволяющая эвакуировать одного лежачего пассажира в сопровождении двух врачей. Благодаря высокой маневренности машина особенно эффективна в условиях плотной городской застройки. Для приземления ей достаточно небольшого участка площадью всего 15×15 метров.

Медицинский модуль вертолета позволяет оказывать первую помощь на месте происшествия, включая реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг жизненно важных функций во время транспортировки.

Татьяна Голикова, осматривая вертолет, подчеркнула: «Самое главное — отдаленные территории. Для нас это абсолютное спасение», отметив тем самым важную роль НССА в государственной системе здравоохранения. Служба помогает оперативно оказывать медпомощь и позволяет обеспечить равный доступ граждан к экстренной помощи независимо от места проживания.

Глава Минздрава РФ особенно подчеркнул мастерство пилотов НССА. Владимир Путин лично пообщался с командирами воздушного судна «Ансат» — Дмитрием Щукиным и Александром Хелимендиком, которые на постоянной основе выполняют медицинские эвакуации в Курской области, в том числе в зоне проведения контртеррористической операции.

В настоящее время авиапарк НССА насчитывает 76 специализированных медицинских вертолетов: 38 Ми-8 и 38 «Ансатов». Все воздушные суда оснащены современным оборудованием в соответствии с Приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 388н. Служба стала неотъемлемой частью государственной системы здравоохранения, ежегодно эвакуируя десятки тысяч пациентов. География присутствия НССА охватывает более 50 субъектов РФ и обеспечивает более 70% вертолетных медицинских эвакуаций в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

НССА продолжит выполнять важную роль в реализации государственных приоритетов, отраженных в Стратегии развития здравоохранения до 2030 года, спасая жизни и повышая доступность специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. Посещение выставки Владимиром Путиным подтвердило высокий уровень российской медицинской промышленности и единство усилий государства и специалистов в деле заботы о здоровье нации.