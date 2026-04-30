Войти
Naked Science

Космическое командование США: Россия поставила на боевое дежурство орбитальные противоспутниковые системы

684
0
0
Спутник австралийской компании HEO
Спутник австралийской компании HEO, сделал этот снимок аппарата «Космоса-2558», одного из предполагаемых российских спутников программы Нивелир, находящихся на низкой околоземной орбите.
Источник изображения: © HEO

После серии испытаний необычных спутников на низкой околоземной орбите Россия, по оценке США, приступила к развертыванию полноценных противоспутниковых вооружений, способных угрожать ключевым американским спутникам. Об этом заявил генерал Стивен Уайтинг.

Хотя военный не назвал конкретную систему, речь почти наверняка идет о российской программе Нивелир. В ее рамках были запущены спутники, способные сопровождать американские разведывательные аппараты, принадлежащие Национальному разведывательному управлению США, на низкой орбите.

После выхода на орбиту эти аппараты выпускали более мелкие спутники, способные к самостоятельным маневрам. По крайней мере один из них в ходе испытаний в 2020 году выбросил объект с высокой скоростью. Американские аналитики пришли к выводу, что это мог быть снаряд, предназначенный для поражения других спутников.

Архитектуру системы в США сравнивают с матрешкой: внешняя оболочка скрывает внутри более мелкие и потенциально опасные элементы.

Последний предполагаемый спутник системы Нивелир отправился в космос в мае прошлого года с космодрома Плесецк. Запуск был синхронизирован с вращением Земли таким образом, чтобы аппарат вышел в ту же орбитальную плоскость, что и американский спутник-шпион USA 338. Подобная точность характерна, например, для миссий к МКС, где запуск рассчитывается буквально до секунды.

Хотя до сих пор российские аппараты не приближались к американским ближе чем на несколько десятков километров, они изначально выводились на орбиты, позволяющие быстро сократить дистанцию. По словам американских военных, это свидетельствует о целенаправленном характере программы.

Для отслеживания подобных угроз США используют сеть наземных и космических сенсоров. Радиолокационные станции и телескопы постоянно наблюдают за десятками тысяч объектов на орбите, и спутники Нивелир находятся среди приоритетных целей мониторинга.

Современные вооруженные силы США критически зависят от спутников — для разведки, навигации, предупреждения о ракетных пусках и связи. Потеря этих возможностей серьезно ограничит боеспособность армии.

По словам Уайтинга, Россия и Китай внимательно изучают американский опыт еще со времен войны в Персидском заливе 1991 года и пришли к выводу, что космос — один из ключевых факторов военного превосходства.

В то время как Китай в значительной степени стремится повторить американскую модель, развивая собственные спутниковые группировки, Россия делает акцент на средствах противодействия — включая орбитальные противоспутниковые системы.

При этом, как отмечают американские военные, в реальных конфликтах Россия чаще прибегает к кибератакам на космическую инфраструктуру — они дешевле, проще в реализации и сложнее для однозначной атрибуции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
2020-й год
МКС
Плесецк
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
