Вестник Мордовии

Российский Су-57 сбил дальнобойной ракетой украинский самолет

Источник изображения: Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Наряду с Су-30СМ и Су-35С свой вклад в уничтожение самолетного парка ВСУ вносят и отечественные истребители пятого поколения Су-57. В среду стало известно, что "пятьдесят седьмой", находясь над южной частью Запорожской области, атаковал находящиеся в воздухе вражеские летательные аппараты, неустановленного пока типа.

Об этом сообщает координатор подполья, выступающего против нынешнего бандеровского режима, Сергей Лебедев.

По противнику была запущена дальнобойная ракета, правда, пока точно неизвестно, была ли это Р-37 или Р-77. Вслед за ней полетела еще одна. Но, хватило и первой, так как она поразила цель.

Имеющиеся у ВСУ старые Су-27, МиГ-29, а также F-16 американского производства и французские "Миражи-2000" просто не могут обнаружить наши малозаметные истребители, даже тогда, когда те применяют находящееся внутри фюзеляжных отсеков оружие.

Вэсэушные пилоты говорили об этом. Действительно, один Су-57 может без особых проблем уничтожить целую группу вражеской техники. Возможно, поэтому враг поднимает в небо одномоментно один или, в крайнем случае, пару самолетов.

Алексей Брусилов

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:45
  • 26
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 30.04 17:37
  • 0
Комментарий к "Названо наводящее ужас на ВСУ в тылу российское оружие"
  • 30.04 14:49
  • 1
НПЦ «ЭЛВИС» сорвал сроки разработки российского микропроцессора на замену микросхем Texas Instruments — компанию оштрафовали
  • 30.04 12:58
  • 1114
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.04 12:29
  • 1
Пакистан успешно испытал ракетную систему Fatah-2 дальностью 400 км
  • 30.04 11:48
  • 2
«Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию для защиты населения, объектов и территорий на дебютном форуме по безопасности
  • 30.04 11:02
  • 3
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 30.04 10:50
  • 1
"Убийцей беспилотников" после небольшой доработки может стать ЗПУ-4
  • 30.04 09:48
  • 15641
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 06:33
  • 0
Комментарий к "У ВМС США появилась проблема: российский линкор с "гиперзвуком" (19FortyFive, США)"
  • 30.04 04:57
  • 0
Комментарий к "Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.04 03:55
  • 0
Комментарий к "ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок"
  • 30.04 03:33
  • 3
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 30.04 01:55
  • 1
Песков рассказал о формате парада в День Победы
  • 30.04 01:47
  • 38
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития