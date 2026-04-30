Наряду с Су-30СМ и Су-35С свой вклад в уничтожение самолетного парка ВСУ вносят и отечественные истребители пятого поколения Су-57. В среду стало известно, что "пятьдесят седьмой", находясь над южной частью Запорожской области, атаковал находящиеся в воздухе вражеские летательные аппараты, неустановленного пока типа.

Об этом сообщает координатор подполья, выступающего против нынешнего бандеровского режима, Сергей Лебедев.

По противнику была запущена дальнобойная ракета, правда, пока точно неизвестно, была ли это Р-37 или Р-77. Вслед за ней полетела еще одна. Но, хватило и первой, так как она поразила цель.

Имеющиеся у ВСУ старые Су-27, МиГ-29, а также F-16 американского производства и французские "Миражи-2000" просто не могут обнаружить наши малозаметные истребители, даже тогда, когда те применяют находящееся внутри фюзеляжных отсеков оружие.

Вэсэушные пилоты говорили об этом. Действительно, один Су-57 может без особых проблем уничтожить целую группу вражеской техники. Возможно, поэтому враг поднимает в небо одномоментно один или, в крайнем случае, пару самолетов.

Алексей Брусилов