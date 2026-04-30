Болгария обращает взор к Москве (El Pais, Испания)

El País: от нового премьера Болгарии Радева ждут пророссийских шагов

От экс-президента Болгарии Радева, партия которого на днях победила на парламентских выборах, ждут пророссийских шагов, пишет El País. Этого политика называют "болгарским Орбаном", будучи главой государства, он последовательно выступал в поддержку Москвы.

Рауль Санчес Коста (Raúl Sánchez Costa)

Привычный поток снующих туда-сюда студентов Софийского университета, некоторые из них сидят на ступенях этого величественного здания в стиле неоренессанса — обычное, на первый взгляд, дело. Это представители поколения Z, родившегося между 1997 и 2012 годами. На их глазах очередное правительство Болгарии в декабре ушло в отставку, а часть этой молодежи уже успела проголосовать на досрочных парламентских выборах, что прошли в восьмой раз за последние пять лет.

Сегодня эти студенты обсуждают политику, многих встревожила победа Румена Радева, бывшего президента, а ныне избранного премьер-министра. 19 апреля 2026 года население этой восточноевропейской страны доверило будущее Болгарии политику, чья риторика за последние два десятилетия характеризуется не иначе как пророссийской. Радев стал местной бледной копией Виктора Орбана (в оригинале автор использует слово descafeinado, буквально "бескофеиновый", — прим. ИноСМИ). Тот неделей ранее проиграл выборы в Венгрии на фоне конфликта с Европейским союзом из-за отказа Будапешта дать согласие на предоставление Украине пакета финансовой и военной помощи.

Лидер коалиции "Прогрессивная Болгария" одержал убедительную победу, получив 131 из 240 парламентских мест. Такой результат позволил ему стать новым премьер-министром, но на момент написания этой статьи Радев не сделал никаких программных заявлений о будущем политическом курсе. Результаты выборов подвели черту под чередой недолговечных правительств, длившейся с 2021 года. Итогом их правления стала тотальная коррупция, превратившая небольшое славянское государство с населением чуть больше 6,5 миллиона человек, в страну с самым низким доходом на душу населения в Европейском союзе.

"У него есть возможность изменить внутреннее законодательство, противостоять политической мафии и показать Евросоюзу, что у нас тоже есть своя воля", — рассуждает 22-летняя студентка с факультета связей с общественностью Габриэла Славова. Она общается с журналистами, сидя рядом с подругой на ступенях университета,и не скрывает, что голосовала за Радева. Девушки открыто признаются в пророссийских взглядах, считая, что Брюссель никак не помогает болгарскому народу в борьбе с коррупционерами. Габриэла признает, что у избранного премьер-министра, "к сожалению", нет в руках такой власти, какая была у Виктора Орбана, чтобы надавить на евробюрократов. "У Болгарии никогда не было такого авторитета, но, надеюсь, в Брюсселе услышат наш голос", — добавила она.

Я спускаюсь ниже по лестнице и подхожу к другой студентке, 19-летней Николь Светлавивой. Она поступила на факультет политологии и уверена, что победа Радева на выборах поможет отстоять национальные интересы Болгарии. "Сколько я себя помню, нам поставляли российский газ. Теперь трубопровод перекрыт, а жизнь стала намного дороже", — говорит Николь. Девушка приводит данные экзит-полов, согласно которым более 30% болгарской молодежи проголосовали за избранного премьера. Это примерно такая же доля, как у других возрастных групп. "Ему удалось привлечь на свою сторону левых, правых, консерваторов и либералов", — добавляет она.

В паре метров от нее на скамейке сидит 19-летний студент факультета философии Георгий Стефанов, и он настроен крайне пессимистично: "Я не верю Радеву. Вся его риторика в адрес Европы расплывчата, он не предлагает нам ничего конкретного. Надеюсь, его правительство сможет компенсировать людям ущерб из-за перехода на евро. А еще всё подорожало, начиная с бензина. Может быть, восстановление связей с Россией поможет нам это пережить". Сам Георгий проголосовал на апрельских выборах за правую националистическую партию "Возрождение", которая активно выступает за пророссийский курс.

"Решения, которые принимают в Брюсселе, простым болгарам невыгодны. У нас очень много людей говорят, что нужно восстанавливать диалог с Москвой, особенно в области энергетики. Мы очень зависим от России", — продолжает Стефанов. Согласно недавнему опросу аналитического центра GLOBSEC, более половины жителей Болгарии в возрасте от 18 до 24 лет предпочти бы жесткого авторитарного лидера на посту руководителя страны.

"Не думаю, что Румен Радев настолько пророссийски настроен, чтобы вот так прямолинейно называть его “новым Орбаном”, — гворит заведующий кафедрой политологии Софийского университета Светослав Малинов. — Скорее он демонстрирует скептическое отношение как к политике евробюрократов, так и к вопросу, сможет ли Киев победить в противостоянии с Москвой". С 2011 по 2019 год профессор избирался депутатом и заседал в Брюсселе от Европейской народной партии.

"Его мандат не связан с изменением геополитического курса страны. Он больше выступает за реформу судебной системы, — продолжает профессор. — За последние годы ни одно разбирательство вокруг высокопоставленных политиков не завершилось тюремными сроками". Малинов уверен, что если Радев поедет в Москву, чтобы наладить отношения с Путиным, от него отвернется значительная часть избирателей, возможно, вспыхнут уличные акции протеста. "Но только при таком сценарии, мы сможем говорить, что премьер-министр пророссийский не только на словах", — добавил он.

Поддерживать Москву, но оставаться в ЕС

Если бы Радев наложил вето на решение Евросоюза по Украине, как это сделал Виктор Орбан, рейтинг его поддержки на родине немедленно рухнул бы. Профессор Малинов говорит, что современное болгарское общество поделено на четыре примерно равные группы. "У нас давно нет на 100% пророссийских или проевропейских сил. Большинство рассуждает примерно 50/50. Есть люди, которые не поддерживают Москву, хотят остаться в ЕС, но при этом категорически против любой помощи Украине. Другие хотят дружить с Россией, но сохранить членство в Евросоюзе и НАТО. Радев принадлежит именно к последней группе", — объясняет Малинов.

Недавние социологические исследования показывают, что половина граждан Болгарии считают себя проевропейски настроенными, а 20% симпатизируют Москве. "Пророссийская пропаганда годами бомбардирует молодежь, особенно на таких онлайн-платформах как TikTok, — заявила директор независимой организации "Институт глобальной аналитики" (IGA) Румена Филипова. — С начала российского наступления на Украине население раскололось. Сейчас 40% болгар уверены, что в боевых действиях виноват Кремль. Примерно столько же людей обвиняют Киев".

По словам эксперта по политической коммуникации Страхила Делийского, избранного премьер-министра характеризуют как человека "расчетливого, рационального, но отнюдь не смелого". "Радев действует осторожно. Не рискует, если не уверен в своей победе", — объясняет он. В ходе предвыборной кампании бывший президент выступал с речами, которые специально адаптировали под каждый избирательный сегмент, что вызвало у населения большие ожидания.

"Пророссийская фракция ожидает противостоянияс ЕС. Проевропейская — улучшенияторговых отношений с Германией. Богатые хотят процветания своему бизнесу. Пожилые требуют увеличения пенсий", — пояснил Делийский. Бывший президент за годы своего правления неоднократно защищал пророссийские интересы внутри страны, а также неоднократно выступал в поддержку Москвы на международных площадках.

"Радев останется прагматиком. Болгарская экономика привязана к европейским фондам, поэтому официальная власть обязана будет проявлять сдержанность в отношении Брюсселя", — считает профессор европейского права Софийского университета Христо Христев. Сам он не скрывает скепсиса, обвиняя бюрократов из ЕС в росте антизападных настроений в обществе.

"Брюссель часто критикуют за бездействие в борьбе с коррупцией. Вероятно, всему виной прямая связь правящей партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии". — прим. ИноСМИ) с рядом еврочиновников. Кроме того, Европейская комиссия не хотела бы появления очередного фронта противодействия своим решениям, какие успели появиться в Венгрии, а еще раньше в Польше. Хотя у нас с ними схожие проблемы, касающиеся верховенства права", — говорит Христев.

"ЕС хранил молчание по поводу судебных злоупотреблений в Болгарии, потому что ГЕРБ обеспечивает голоса для Европейской народной партии", — соглашается с точкой зрения профессора Румена Филипова. Она считает, что Путин будет воспринимать Радева как своего потенциального союзника: "Кремлю определенно нужны политики и страны, которые хотя бы на словах готовы к диалогу".