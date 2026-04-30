Эксперт Суворов: иностранцы заслуженно признали Т-72 лучшим в мире танком

Танк Т-72 во время боевой работы танкового подразделения в Херсонской области, 2023 год.

Полковник запаса напомнил, что танк занесен в Книгу рекордов Гиннесса

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Американский журнал The National Interest заслуженно признал танк Т-72 лучшим в мире. Таким мнением с ТАСС поделился эксперт в области бронетанковой техники кандидат военных наук полковник запаса Сергей Суворов.

"Т-72 признан самым массовым танком второго поколения и даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Машин выпущено огромное количество, при этом многие ранние версии продолжают модернизировать до уровня Т-72Б3М. Это хорошая техника - довелось самому эксплуатировать ее, а поскольку был опыт знакомства и с зарубежными образцами, такими как Leopard, Merkava и Abrams, то могу сказать, что его высокая позиция в рейтингах вполне оправдана", - отметил эксперт.

Ранее американский журнал The National Interest опубликовал рейтинг лучших основных боевых танков мира, в котором поместил Т-72 российского производства на первое место. Т-72 возглавил рейтинг по таким критериям, как выживаемость и система защиты, запас хода и возможность продолжительного боя без необходимости пополнения запасов, адаптивность и потенциал для модернизации, простота производства, многофункциональность, а также стратегическое влияние боевой машины и ее сдерживающий фактор.

Второе и третье место в рейтинге заняли американский M1 Abrams и израильский Merkava V соответственно.