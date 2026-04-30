ЦАМТО, 29 апреля. Американо-немецкая компания-разработчик Auterion и украинская Airlogix через совместное предприятие Auterion Airlogix Joint Venture GmbH планируют поставлять ВС Украины БЛА, которые могут действовать в составе роя.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на представителя Auterion, тысячи запланированных к поставке БЛА с X-образным и дельтавидным крылом смогут использовать программное обеспечение Nemyx, разработанное Auterion для управления роем и работающее на операционной системе AuterionOS.

Операционная система AuterionOS, позволяющая координировать применение платформ разных производителей, поддержит разработанный Auterion программный комплекс, обеспечивающий наведение БЛА на цель в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

По данным Auterion, во время проведенных 13 января в Кэмп-Блэндинге (шт.Флорида) испытаний роя БЛА, один оператор одновременно управлял тремя аппаратами, обеспечив поражение трех отдельных целей. За счет применения мини-компьютера Skynode, объединяющего бортовой компьютер, автопилот, средства связи, а также программное обеспечение Nemyx для управления роем, оператор смог обозначать цели и санкционировать их поражение.

В декабре 2025 года компания Auterion заявила, что ее специалисты во время учений JPMRC 26-01 сформировали рой из 20 БЛА.

14 апреля Auterion сообщила, что на специализированном заводе под Мюнхеном совместное предприятие будет производить "несколько тысяч" БЛА с X-образным и дельтавидным крылом в год. Первые поставки ожидаются в течение ближайших месяцев. При этом производство пока будет осуществляться только для ВСУ в рамках соглашения о сотрудничестве между Германией и Украиной. Для Вооруженных сил Германии на данном этапе БЛА закупаться не будут. Auterion также планирует строительство второго завода в Восточной Германии.

Согласно сообщению, размещенному 14 апреля в социальных сетях Airlogix, компания производит беспилотные летательные аппараты с X-образным крылом, созданные на базе БЛА Seth-X, и с дельтавидным крылом, созданные на базе БЛА Anubis.

Auterion, не уточняя детали, заявила, что производимые БЛА могут нести боевую часть весом до 40 кг для поражения целей на ближней дальности или боевую нагрузку в 20 кг для нанесения ударов на расстоянии до 1500 км. Операторы смогут выбирать между дальностью полета и полезной нагрузкой в зависимости от поставленной задачи.

Комментарий ЦАМТО

Заявления американо-немецкой компании подтверждают сформировавшуюся в последние месяцы тенденцию организации производства для ВС Украины вооружений на предприятиях за пределами украинской территории, по которым по объективным причинам ВС РФ наносить удары пока не могут. Подобные объекты созданы и создаются в Великобритании, Германии, Италии, Норвегии, Польше и других странах. Масштабы выпуска данными предприятиями наступательных вооружений для Украины растут, а финансируемые Западом заказы только на поставку БЛА для нанесения ударов на тысячи километров вглубь российской территории уже достигли "сотен тысяч" единиц.

Очевидной целью предпринимаемых западными странами действий является уничтожение экономического и военного потенциала России. А значит, подобные объекты должны быть признаны законными целями для средств поражения ВС РФ. Очевидно, что постоянное декларирование "красных линий" не принесло никакого эффекта и одуматься "горячие головы" заставит только практическая демонстрация силы. Таким образом, скорейшее принятие жестких решений будет способствовать сохранению человеческих жизней и снижению экономических потерь.