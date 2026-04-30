Пакистан успешно испытал ракетную систему Fatah-2 дальностью 400 км

Пакистан провел успешные испытания системы залпового огня Fatah-2 дальностью 400 км, разработанной в исламской республике, сообщило Межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) вооруженных сил южноазиатской страны.

Пакистанские военные успешно испытали систему залпового огня Fatah-2 с дальностью до 400 км, передает ТАСС. Разработанная в стране установка оснащена современной авионикой и средствами навигации, что, по заверениям военных, должно значительно повысить боевые возможности ракетных войск Пакистана.

В официальном сообщении Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) отмечается, что во время испытаний прошла проверка различных технических параметров и характеристик системы. Особое внимание уделялось новым подсистемам, которые, как заявляют военные, улучшают точность наведения и повышают живучесть комплекса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил о формировании в стране новых ракетных войск для ведения неядерных конфликтов с Индией.

Дмитрий Зубарев