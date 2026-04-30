Финнам навязывают американское ядерное оружие.

Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы.

Финское правительство хочет отказаться от многолетнего запрета на присутствие ядерного оружия (ЯО) на своей территории – в парламент внесен соответствующий законопроект. В нем предлагается снять правовые барьеры на ввоз ядерных устройств в Финляндию, а также на их транспортировку, поставку или хранение.

По версии финского Минобороны, цель правительственной инициативы – устранить "правовые барьеры", касающиеся ядерных устройств, чтобы обеспечить "оборону" страны вместе с союзниками по НАТО. В первую очередь речь идет о программе Nuclear Sharing, в которой уже состоят Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция.

Суть в том, что боевые самолеты этих стран могут нести на борту ядерное оружие США. Но бельгийские, немецкие, итальянские, голландские и турецкие самолеты (обычно это истребители F-16 или F-35A) выступают только в качестве носителей – "красная кнопка" остается в руках у американцев; только они могут принять решение об использовании данного ЯО. По оценкам экспертов, на авиабазах этих пяти государств хранится около сотни американских авиабомб B61.

Финляндия заказала 64 истребителя F-35A Lightning II – эта сделка на 10 млрд евро, заключенная с американским производителем Lockheed Martin, стала крупнейшей закупкой в истории финских вооруженных сил. Первые восемь машин, произведенных в рамках этого заказа, сейчас находятся на американской авиабазе Эббинг (Арканзас): в течение ближайших месяцев финские пилоты будут проходить курс обучения полетам на этих самолетах. Первый полет финского летчика на одном из этих истребителей, получившем бортовой номер JF-502, был совершен 15 апреля 2026 года.

Ориентировочно первые F-35A поступят в Финляндию осенью 2026 года. Эти машины получит авиакрыло (Lapland Air Wing), базирующееся в Лапландии на авиабазе Рованиеми. Еще одно авиакрыло, базирующееся в финской Карелии на авиабазе Куопио, начнет получать свои F-35A в 2028 году. Начальная оперативная готовность новых истребителей ожидается к концу 2028 года, а полная боеготовность всех 64 самолетов – к концу 2030-го.

В случае вступления Финляндии в программу Nuclear Sharing, имеющиеся в ее распоряжении F-35A Lightning II смогут быть оснащены американским ядерным оружием.

Законопроект открывает и другие способы завоза ЯО – его временное развертывание и транзит. То есть истребители других стран НАТО с ядерным оружием на борту смогут использовать воздушное пространство Финляндии или совершать промежуточные посадки на ее аэродромах. Вторая форма – это наземная транспортировка. Другими словами, отмена запрета устранит правовые препятствия для перевозки ядерных боеприпасов через территорию Финляндии автомобильным или железнодорожным путем.

Однако далеко не все политические силы Финляндии приветствуют стремление правительства Петтери Орпо вывести Финляндию из безъядерного статуса. Там явно услышали предупреждение России о том, что Москва воспринимает такие инициативы в качестве "конфронтации в концентрированном выражении". Внутри Финляндии и ранее уже звучали голоса, что Финляндия первой пострадает в случае конфликта России и НАТО. И если это столкновение будет происходить с применением ядерного оружия, то и объекты размещения его носителей в Финляндии явно станут первоочередной целью ВС РФ.

Крайне резко на ядерные амбиции Хельсинки отреагировали две главные оппозиционные политические силы – Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ) и "Союз левых сил" (СЛС).

В ходе парламентских слушаний глава фракции СДПФ Тютти Туппурайнен обвинила правительство в том, что оно проталкивает законопроект о ЯО чуть ли не тайком, не посоветовавшись с оппозицией и не инициировав широкого общественного обсуждения. Туппурайнен требует прописать в законе, что Финляндия не является ядерной державой. Социал-демократическая партия предложила заморозить провокационный законопроект и создать в парламенте рабочую группу для оценки ядерной политики Финляндии и необходимости ее изменений. Член парламента от СЛС Юханнес Юрттиахо призвал закрепить безъядерный статус не только одной Финляндии, но и прочих скандинавских стран.

Председатель СДПФ Антти Линдтман усомнился в том, что Финляндии для ее обороны действительно надо завозить ядерное оружие на свою территорию. "Социал-демократическая партия не может согласиться с этой линией", – заявил глава партии. Его поддержала председатель "Союза левых сил" Минья Коскела, отметившая, что снять ограничения на ядерное оружие – это значит радикально поменять внешнюю политику страны.

"При этом такой шаг не будет способствовать улучшению чьей-либо безопасности, а напротив – создаст опасность того, что ядерное разоружение в глобальном масштабе будет еще больше ослаблено",

– предупредила Коскела.

По мнению Коскелы, решение правительства способно лишь напугать финскую молодежь, не желающую риска ядерного апокалипсиса. Страна и так все глубже погружается в экономический кризис, у юношей и девушек все меньше перспектив достойного трудоустройства – а теперь еще им придется фрустрировать по поводу размещения в их стране атомных бомб. "Веру молодежи в будущее ядерным оружием не восстановить. Со стороны правительства это абсолютно неправильный сигнал – предлагать отмену ядерных ограничений в такое нестабильное время, когда вера людей в будущее и так подвергается испытанию", – сказала Минья Коскела.

Мнение "Союза левых сил" вполне весомо – экономические неурядицы поспособствовали притоку людей в ряды финских левых. За три года число членов партии выросло на 50% и теперь превышает 15 000 человек. В опросах "Союз левых сил" вышел на двузначные показатели – поддержка партии составляет 11%. Их избиратели всецело поддерживают позицию финских левых относительно ЯО.

Недовольство выразила еще одна оппозиционная партия – "Зеленый союз". Глава ее парламентской фракции Орас Тюнккюнен рассказал, что был в шоке от того, что правительство решает столь важные вопросы без консультаций с оппозицией. Тюнккюнен подчеркнул, что подобные фундаментальные решения должны приниматься только после всестороннего и тщательного рассмотрения. "Ядерное оружие – не игрушки", – сказал Тюнккюнен.

К оппозиции примкнули и экспертные круги: несколько профессоров в жесткой форме раскритиковали законопроект. В частности, в нем не прописано –

нужно ли хозяевам ЯО – американцам – всякий раз просить согласие финского правительства на ввоз ядерного оружия или нет? Если нет, то речь идет о серьезном ограничении суверенитета Финляндии.

В целом возражения оппозиции сводятся к нескольким основным пунктам. Во-первых, они разделяют мнение о том, что размещение ядерного оружия у границ России создаст прямую угрозу для Финляндии, сделав ее законной военной целью в любом потенциальном конфликте. Во-вторых, намерение кабинета Петтери Орпо создаст опасный прецедент и ослабит режим нераспространения ЯО. В-третьих, своими действиями Хельсинки разрушит безъядерный статус всего североевропейского региона. Когда-то давно пять стран Северной Европы (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция) заявили, что добровольно отказываются от размещения, производства и обладания ядерным оружием на своей территории в мирное время.

Правда, этот статус никогда не был оформлен в виде единого юридически обязывающего договора: он представляет собой совокупность национальных законодательных актов и политических деклараций. Идея же создания официальной безъядерной зоны Северной Европы (Nordic Nuclear-Weapon-Free Zone, NWFZ) обсуждается десятилетиями. Первым ее предложил президент Финляндии Урхо Кекконен в 1963 году. Однако ведущие страны НАТО, такие как США, всегда выступали против официального оформления этого статуса. Теперь же финские левые опасаются, что от мечты о безъядерной Северной Европе придется отказаться уже окончательно.

Кроме того, они справедливо указывают на отсутствие общественной поддержки. В марте крупнейшее в стране издание Helsingin Sanomat провело опрос на эту тему. Против размещения в стране ЯО выступают 49% финнов. Сторонников этой идеи оказалось только 31%. Остальные 20% не смогли определиться с ответом. "Мы солидарны с финским народом, подавляющее большинство которого выступает против размещения ядерного оружия в своей стране", – заявил координатор "Международной кампании за уничтожение ядерного оружия" (ICAN) Флориан Эбленкамп.

В целом, как отмечает политолог Максим Рева, политические дебаты по вопросу изменения ядерного статуса выявили глубокий раскол в финском обществе. "Правящая коалиция и оппозиция демонстрируют принципиально разные взгляды на суть гарантий безопасности. Если правительство делает ставку на гибкость и имплементацию стандартов НАТО, то оппозиция настаивает на сохранении жестких законодательных гарантий и фиксации нового национального консенсуса о нераспространении ЯО. Этот конфликт – ключевая политическая интрига, исход которой определит не только внутренний баланс в парламенте, но и стратегическую идентичность Финляндии на долгие годы вперед", – констатирует политолог.

В целом, как отмечает Рева, если правительство Орпо добьется своего в данном вопросе, то это может добить даже нынешние туманно-гипотетические перспективы восстановления отношений двух стран. "Напомню, что в Финляндии, которую накрыл мощный экономический кризис, все активнее говорят о возможности разблокировки отношений с Россией. Измученная финская экономика нуждается в этом, словно в кислороде. Но сомневаюсь, что Москва захочет идти на восстановление отношений с соседом, согласившимся допустить на свою территорию чужое ядерное оружие, чтобы оно угрожало России", – заключает политолог.

Станислав Лещенко