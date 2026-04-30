На Тайвань доставлена последняя партия ОБТ M1A2T "Абрамс"

Один из двух первых изготовленных для Тайваня образцов танка М1А2Т Abrams, 2022 год.

ЦАМТО, 29 апреля. На Тайвань 26 апреля морским транспортом из США была доставлена последняя партия ОБТ M1A2T "Абрамс", а 27 апреля прибывшие 28 танков на тягачах перевезены на полигон в н.п. Хукоу.

Ожидается, что полученные ОБТ M1A2T пройдут испытания и оценку, а личный состав – обучение, прежде чем танки будут приняты на вооружение ВС Тайваня.

Как сообщает тайваньское агентство CNA, в настоящее время на вооружении ВС страны, помимо ранее полученных M1A2T, состоит около 1000 танков, включая CM-11 Brave Tiger и M-60A3.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 108 танков M1A2T "Абрамс", 14 БРЭМ M88A2 HERCULES, другой техники, сопутствующих вооружений, оборудования и услуг на сумму до 2 млрд. долл.

Вооруженные силы Тайваня выделили на закупку в США в течение 2019-2027 гг. 108 танков M1A2T 40,52 млрд. тайв. долл. (1,28 млрд. долл. США).

Первая партия из 38 танков M1A2T была доставлена на Тайвань в декабре 2024 года и принята на вооружение 584-й бронетанковой бригады Сухопутных войск в конце октября 2025 года после завершения испытаний и подготовки личного состава.

Вторая партия из 42 танков M1A2T прибыла на Тайвань в июле 2025 года. Испытания этой техники и подготовка экипажей продолжаются в преддверии их запланированного принятия на вооружение во втором квартале 2026 года.

M1A2T представляет собой модифицированную под требования ВС Тайваня версию M1A2 SEPv2 "Абрамс". Газотурбинный двигатель AGT-1500 мощностью 1500 л.с. позволяет развивать скорость 68 км/ч. Танк оборудован 120-мм гладкоствольной пушкой, композитной 850-мм броней и системой боевого управления для повышения эффективности ведения боевых действий, средствами самообороны для повышения живучести.