На Тайвань доставлена последняя партия ОБТ M1A2T "Абрамс"

Один из двух первых изготовленных для Тайваня образцов танка М1А2Т Abrams, 2022 год
Источник изображения: Ronkainen

ЦАМТО, 29 апреля. На Тайвань 26 апреля морским транспортом из США была доставлена последняя партия ОБТ M1A2T "Абрамс", а 27 апреля прибывшие 28 танков на тягачах перевезены на полигон в н.п. Хукоу.

Ожидается, что полученные ОБТ M1A2T пройдут испытания и оценку, а личный состав – обучение, прежде чем танки будут приняты на вооружение ВС Тайваня.

Как сообщает тайваньское агентство CNA, в настоящее время на вооружении ВС страны, помимо ранее полученных M1A2T, состоит около 1000 танков, включая CM-11 Brave Tiger и M-60A3.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 108 танков M1A2T "Абрамс", 14 БРЭМ M88A2 HERCULES, другой техники, сопутствующих вооружений, оборудования и услуг на сумму до 2 млрд. долл.

Вооруженные силы Тайваня выделили на закупку в США в течение 2019-2027 гг. 108 танков M1A2T 40,52 млрд. тайв. долл. (1,28 млрд. долл. США).

Первая партия из 38 танков M1A2T была доставлена на Тайвань в декабре 2024 года и принята на вооружение 584-й бронетанковой бригады Сухопутных войск в конце октября 2025 года после завершения испытаний и подготовки личного состава.

Вторая партия из 42 танков M1A2T прибыла на Тайвань в июле 2025 года. Испытания этой техники и подготовка экипажей продолжаются в преддверии их запланированного принятия на вооружение во втором квартале 2026 года.

M1A2T представляет собой модифицированную под требования ВС Тайваня версию M1A2 SEPv2 "Абрамс". Газотурбинный двигатель AGT-1500 мощностью 1500 л.с. позволяет развивать скорость 68 км/ч. Танк оборудован 120-мм гладкоствольной пушкой, композитной 850-мм броней и системой боевого управления для повышения эффективности ведения боевых действий, средствами самообороны для повышения живучести.

