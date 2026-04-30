Песков рассказал о формате парада в День Победы

Песков: парад на Красной площади в День Победы пройдет в усеченном формате

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Парад на Красной площади в День Победы состоится, хоть и в усеченном формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Военный парад на Красной площади в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в Москве.

"Парад все равно будет - да, пусть и в усеченном формате", - сказал он журналистам, комментируя будущий праздничный парад 9 Мая.

Песков отметил, что парад пройдет без участия военной техники, такое решение было принято в интересах безопасности и минимизации террористической угрозы.

"Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад - широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная", - добавил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой принимать участия в параде 9 мая в Москве не будут.