РІА Новости

Песков рассказал о формате парада в День Победы

Нанесение временной дорожной разметки к параду Победы
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Парад на Красной площади в День Победы состоится, хоть и в усеченном формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Военный парад на Красной площади в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в Москве.

"Парад все равно будет - да, пусть и в усеченном формате", - сказал он журналистам, комментируя будущий праздничный парад 9 Мая.

Песков отметил, что парад пройдет без участия военной техники, такое решение было принято в интересах безопасности и минимизации террористической угрозы.

"Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад - широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная", - добавил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой принимать участия в параде 9 мая в Москве не будут.

1 комментарий
№1
30.04.2026 01:55
Если угроза существует и все службы безопасности не дают гарантий ,то грошь им  цена.
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:45
  • 26
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 30.04 17:37
  • 0
Комментарий к "Названо наводящее ужас на ВСУ в тылу российское оружие"
  • 30.04 14:49
  • 1
НПЦ «ЭЛВИС» сорвал сроки разработки российского микропроцессора на замену микросхем Texas Instruments — компанию оштрафовали
  • 30.04 12:58
  • 1114
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.04 12:29
  • 1
Пакистан успешно испытал ракетную систему Fatah-2 дальностью 400 км
  • 30.04 11:48
  • 2
«Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию для защиты населения, объектов и территорий на дебютном форуме по безопасности
  • 30.04 11:02
  • 3
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 30.04 10:50
  • 1
"Убийцей беспилотников" после небольшой доработки может стать ЗПУ-4
  • 30.04 09:48
  • 15641
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 06:33
  • 0
Комментарий к "У ВМС США появилась проблема: российский линкор с "гиперзвуком" (19FortyFive, США)"
  • 30.04 04:57
  • 0
Комментарий к "Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.04 03:55
  • 0
Комментарий к "ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок"
  • 30.04 03:33
  • 3
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 30.04 01:55
  • 1
Песков рассказал о формате парада в День Победы
  • 30.04 01:47
  • 38
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития