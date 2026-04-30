ВС Мали получили крупную партию вооружения китайского производства

ЦАМТО, 29 апреля. Вооруженные силы Мали в апреле 2026 года получили очередную крупную партию военной техники производства китайской государственной корпорации NORINCO.

Как сообщает Defenceweb.co.za, 9 апреля на видеозаписи была зафиксирована колонна, следовавшая в Бамако по стандартному маршруту для конвоев, движущихся с портовых мощностей Конакри (Гвинея) к базам к северу от малийской столицы. В состав партии, среди прочего, вошли зенитные ракетные комплексы ближнего действия Yitian-L в количестве четырех единиц на трех транспортерах.

ЗРК Yitian-L смонтированы на колесном шасси Dongfeng Mengshi. Комплекс оснащен радиолокационной станцией с дальностью обнаружения 18 км и рассчитан на поражение малоскоростных низколетящих воздушных целей ракетами TY-90 с дальностью стрельбы от 500 м до 6 км.

Апрельская поставка является частью масштабной программы оснащения, реализуемой с сентября 2024 года на основании контракта, подписанного министром обороны Мали Садио Камарой с руководством NORINCO в Пекине. Условия соглашения предусматривают поставку военной техники, проведение технической подготовки личного состава и передачу технологий.

В рамках предшествующих этапов контракта в декабре 2025 года ВС Мали получили бронетранспортеры VN22 с уровнем баллистической защиты STANAG Level 4, бронированные автомобили Dongfeng Mengshi и колесные ББМ типа MRAP VN2C 6х6 с защитой класса STANAG Level 3. В начале 2026 года зафиксированы поставки реактивных систем залпового огня SR-5 на шасси Taian TA5310 6х6, способных применять неуправляемые и управляемые ракеты, а также барражирующие боеприпасы на дальность до 70 км в зависимости от применяемого боекомплекта (калибры 120 мм и 240 мм).

По данным ряда источников, суммарный объем закупок бронетехники у NORINCO составляет не менее 160 ед. Поступившие ранее партии включали не менее 24 ед. CS/VP14, шесть VN22B, девять VN22, две 122-мм самоходные гаубицы CS/SH1 (PCL-09), три легких тактических автомобиля CTL-181A и два катера. Кроме того, в апрельский конвой вошли тактические грузовые автомобили BeiBen с кузовными модулями-укрытиями, топливозаправщик и машины технической поддержки.

Как отмечает Defenceweb.co.za, помимо нового оборудования из Китая, получено российское оборудование для Африканского корпуса и собственных ВС Мали. Сообщалось, что российский корабль "Сабетта" прибыл в Конакри 19 марта, после того как покинул российский портовый город Балтийск примерно 22 февраля. Видеозаписи конца марта впоследствии выявили доставку боевых машин пехоты БМП-3, а также бронемашин "Тигр" и "ВПК-Урал".

В январе прошлого года Россия поставила в Мали более 100 ед. военной техники, включая бронированные грузовики КамАЗ и инженерные машины, танки Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, а также бронеавтомобили "Спартак", "Линза" и "Тигр" 4х4. Также были замечены три буксируемых артиллерийских орудия Д-30, две зенитные пушки и пара катеров.